Teatro dell´Ortica, gli appuntamenti sotto le feste

Genova - Siamo oramai entrati nel periodo natalizio, e il calendario del Teatro dell'Ortica si arricchisce di appuntamenti legati a questo speciale periodo dell'anno. Sabato 14 dicembre, sul palco di via Allende 48, arriva "Ipocrisia", di e con Renato Donati: Un viaggio attraverso i diversi spaccati dell'ipocrisia, una riflessione a voce alta sugli atteggiamenti che adottiamo. Un monologo a tratti ironico che affronta temi quali femminicidio, morti bianche, l'esistere quotidiano.



"Emozioni recluse" è il titolo dello spettacolo con i detenuti della Casa Circondariale di Genova Pontedecimo e gli attori del Teatro dell'Ortica che andrà in scena giovedì 19 dicembre al Teatro dell'Arca, il teatro del carcere di Marassi, alle ore 21: nato da un lavoro teatrale sulle emozioni, parallelo all'intervento che viene svolto dal Cipm Liguria, Associazione di Promozione Sociale, che gestisce percorsi per uomini autori di maltrattamento e di reato a sfondo sessuale sia all'interno delle strutture carcerarie, sia all'esterno. Lo spettacolo viaggia sul terreno delle emozioni percepite nell'ambito della clausura carceraria, ma anche della riflessione sui propri percorsi di vita.



Domenica 21 dicembre, dalle 20.30, il tradizionale appuntamento con l'Ortica Christmas Party, il varietà natalizio del Teatro dell'Ortica, una cena-spettacolo con ospiti a sorpresa tra musica, teatro e cabaret. Per questo festa è obbligatoria la prenotazione: c'è tempo fino a giovedì 19. Non attardatevi che poi non c'è più posto!