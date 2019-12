Teatro dell´Ortica, il 30 dicembre `Canto di Natale`

Genova - Continua il calendario di eventi dedicati al Natale e alle festività del Teatro dell'Ortica: dopo lo spettacolo al Teatro dell'Arca e l'Ortica Christmas Party, ecco in arrivo l'appuntamento dedicato ai nostri piccoli spettatori, che lunedì 30 alle ore 16 potranno godersi, gratuitamente insieme alla famiglia, una nuova produzione del nostro team.



Parliamo di Canto di Natale, il classico di Charles Dickens, "riveduto e corretto" in chiave Teatro dell'Ortica: due Attrici strampalate si trovano di fronte ad un pubblico desideroso di una storia natalizia. Le due decidono così di vestire i panni del celebre Ebenizeer Scrooge e dei tre spiriti del Natale, come racconta il celebre Canto di Charles Dickens. Dalle loro valige prendono vita i tanti personaggi, luoghi e ricordi che animano la storia, costruendo con poco un clima magico e natalizio. Per la regia e con l'interpretazione di Irene Gulli e Ilaria Piaggesi, e con le scene Davide Aloi.



Lo spettacolo è compreso all'interno degli eventi organizzati per il "Magico Natale in Val Bisagno", promosso dal Municipio IV Media Valbisagno: al termine dello spettacolo ci scambieremo gli auguri natalizi con dolcezze e regali sotto l'albero dedicati ai Nonni e Bambini presenti grazie all'iniziativa "Nonni a Tetro", progetto rientrante nel Patto di Sussidiarita' 2018-2019 della Regione Liguria, progetto "Ogni Stagione porta i suoi frutti" finanziato tramite fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'appuntamento è al Teatro dell'Ortica di via Allende 48, lunedì 30 dicembre alle ore 16.