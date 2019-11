Teatro dell´Ortica, tanti gli appuntamenti in programma

Genova - Nonostante questa interminabile stagione delle piogge, il calendario del Teatro dell'Ortica va avanti, con quattro nuovi appuntamenti per il fine settimana. Venerdì 29 novembre tornano gli incontri dedicati alla storia, con Luca Borzani che, presso i locali del Municipio Media Val Bisagno, alle 18, ci parlerà di "Quei giorni del 1922 quando il fascismo andò al potere: uno sguardo da Genova". Il racconto di quei giorni difficili, che oggi possono insegnarci ancora qualcosa.



Sabato 30, alle 17,30, presso la nostra sala in via Allende, l'ex calciatore Carlo Volpi racconterà il calcio degli anni 60, quando ancora impazzava la raccolta delle figurine: "Celocelomanca" è il titolo dell'appuntamento, che recupera quanto previsto e poi posticipato durante lo scorso Festival dell'Acquedotto.



La sera, presso la sala Diana del Teatro Garage, uno dei nostri compagni di viaggio, va in scena "3-4-3 Destinazione Auschwitz" di e con Lorenzo Costa: la storia poco nota di un allenatore ungherese di origine ebraica, considerato da molti uno dei più grandi tecnici della storia del calcio italiano; vinse lo scudetto con l'Inter, ma nel 1938, anno dell'emanazione delle leggi razziali, fu costretto ad abbandonare l'Italia, il suo mestiere e la sua vita e fu deportato ad Auschwitz, dove morì.



Domenica 1 dicembre tornano gli spettacoli dedicati ai più piccini, con l'appuntamento tra spettacolo, merenda e laboratori; alle 16 in scena"Il pittore e l'arcobaleno", di e con Marco Pernici, della compagnia "Lo Spaventapasseri". Il pittore protagonista di questo spettacolo adora disegnare e dipingere, ma la cosa che più lo appassiona è scoprire le storie ed emozioni che si nascondono dietro ogni quadro. Inizierà così a raccontare la storia di un mondo dove i colori sono stati rubati ed ogni cosa è diventata in bianco e nero. Riuscirà il nostro eroe a trovare il modo di far tornare i colori?