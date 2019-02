Teatro della Corte, dal 12 al 17 febbraio `Ragazzi di vita`

Genova - Dopo essere stato accolto con entusiasmo a Roma e in numerosi teatri italiani, arriva a Genova lo spettacolo tratto dal primo, celebre romanzo di Pier Paolo Pasolini. Ragazzi di vita, diretto da Massimo Popolizio, che per questa regia è stato pluripremiato (Ubu, Le Maschere, Premio della Critica), sarà in scena al Teatro della Corte da martedì 12 a domenica 17 febbraio.



In scena 18 attori incarnano con prorompente vitalità i borgatari spregiudicati ritratti da Pasolini. L’energia travolgente di quel piccolo popolo di ragazzi affiora in tutta la sua genuinità nell’adattamento curato dallo scrittore Emanuele Trevi, capace di restituire con fedeltà sulla scena la lingua pasoliniana. Una lingua carnale, lirica, che attinge a piene mani al romanesco delle frequentazioni di Pasolini al suo arrivo a Roma nel 1950, carico del dolore causato dalla radiazione dal PCI, dall’allontanamento dall’insegnamento e dal Friuli della giovinezza.