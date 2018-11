Teatro della Tosse, dall´8 al 10 novembre tre spettacoli dedicati alla bellezza

Genova - Dall’8 al 10 novembre al Teatro della Tosse tre spettacoli dedicati al tema della bellezza.



L’8 novembre lo spettacolo "Esercizi per voce e violoncello sulla Divina Commedia di Dante", ricerca vocale e musicale sulla poesia di Dante con Chiara Guidi, Socìetas Raffaello Sanzio, con il violoncellista Francesco Guerri, apre una finestra dedicata alla bellezza. L’attrice e il musicista attraversano cinque Canti dell’Inferno dantesco: Il cuore del lavoro è l’esplorazione amorevole e millimetrica del senso, del suono, del “corpo” della voce umana e del violoncello messi alla prova e quindi trasformati dalla potenza, per se stessa sonora, delle parole di Dante.



Il 9 novembre in sala Aldo Trionfo la prima nazionale "Song fromt the uproar", musica e libretto di Missy Mazzoli, regia di Amedeo Romeo, direzione di Matteo Manzitti. Co-produzione tra la Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse Eutopia Ensemble, Genoa Vocal Ensemble e il festival Musiktheatertage di Vienna. Un’opera per mezzosoprano, quintetto vocale, cinque strumenti ed elettronica che racconta l'affascinante vicenda umana di Isabelle Eberhardt, scrittrice ed esploratrice svizzera, vissuta a cavallo tra il 1800 e il 1900, che seppe liberarsi dalle convenzioni sociali europee e, travestita da uomo, viaggiare per il Maghreb.



Il 10 novembre"Così tanta bellezza" scritto, diretto e interpretato da Corrado Accordino, produzione Compagnia Teatro Binario 7. Un invito a non lasciarci sfuggire le occasioni di bellezza che quotidianamente accadono intorno a noi. La bellezza di dire ciò che potrebbe essere meglio per sé e per gli altri, di essere se stessi, la bellezza di guardare alla nostra esistenza con ironia e leggerezza.



