Teatro della Tosse, la stagione per ragazzi apre i battenti domenica

Genova - Da tredici anni consecutivi al Teatro della Tosse i prezzi della stagione ragazzi sono invariati (domeniche 6 euro bambini, 8 euro adulti e Carnet 50 euro per 10 ingressi validi utilizzabile da più persone contemporaneamente per uno stesso spettacolo / 5 euro per le scuole infanzia e primarie per le mattine), ad aumentare è il numero di spettacoli in cartellone.



Sono 20 i titoli in stagione si parte l'11 novembre con il ritorno di Federica Sassaroli che presenta il nuovo spettacolo La Gabbianella e il Gatto e si arriva fino al 7 aprile con Sogni in Scatola l'ultimo titolo della stagione della Compagnia Nanirossi. La stagione si conferma come una delle più ricche e longeve del nostro paese, tra quelle dedicate ai ragazzi.



A confermare l'autorevolezza acquistata nel corso degli anni nel panorama nazionale è la presenza in cartellone della nuova regia di Emma Dante, che firma Hans e Gret la sua personale visione di una delle favole più famose e controverse dei fratelli Grimm e di compagnie provenienti da ogni zona d'Italia. In particolare quest'anno ci fa piacere ospitare due compagnie del Salento: i Crest che portano in scena Biancaneve e la Compagnia INTI con Zanna Bianca.



Il conteggio dei titoli 2018/2019 aumenta ancora con gli spettacoli inseriti nel cartellone delle mattine e con le proposte di spettacoli direttamente negli istituti scolastici. In particolare quest'anno abbiamo deciso di lavorare con decisione in questa direzione e sono sette i titoli che portiamo direttamente nelle scuole. Quattro sono in lingua inglese firmati da Nicholas Brandon che porta in scena Tales from England, Il Cappellaio matto, My friend Sherlock Holmes e A porter's tale, a cui si aggiungono Il pifferaio di Hamelin e due spettacoli del Teatro del Piccione: Escargot e Taro il pescatore.