Teatro della Tosse, la Stagione Ragazzi è da record

Genova - La stagione ragazzi 2018/2019 del Teatro della Tosse registra numeri da record.



Gli spettacoli de La domenica in famiglia e le mattine per le scuole hanno staccato complessivamente 17.800 biglietti ovvero il 17% in più rispetto alla stagione precedente.



La stagione iniziata a novembre e conclusa pochi giorni fa con oltre venti titoli si conferma la più lunga, longeva e seguita stagione dedicata al teatro ragazzi di tutta la Liguria e una delle più importanti a livello nazionale.







A confermarlo anche l’elenco dei titoli vincitori dell’ Eolo Awards, il più importante premio nazionale di teatro ragazzi, che ha assegnato una menzione per il miglior spettacolo a POLLICINO, messo in scena dal Teatro del Piccione di Genova e coprodotto con il Teatro della Tosse, regia e drammaturgia della Compagnia Rodisio di Davide Doro e Manuela Capece (andato in scena lo scorso novembre alla Tosse).



A trionfare come MIGLIOR SPETTACOLO è stato ZANNA BIANCA di INTI THEATRO,

di Francesco Niccolini interpretato da Luigi D’Elia che mettono in scena il famoso testo di Jack London (in scena il 17 marzo scorso nel cartellone de La Tosse in famiglia).



E scorrendo i riconoscimenti assegnati in questa edizione del Premio sono molte le compagnie che nel corso degli anni sono state protagoniste sul palco della Tosse.