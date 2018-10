Teatro Garage, il Teatrino di Bisanzio presenta `John Lennon in His Write`

Genova - Sabato 3 novembre il Teatrino di Bisanzio propone alla Sala Diana “John Lennon in his own write” uno spettacolo di e con Andrea Benfante & Anna Giarrocco. I due attori mettono in scena alcuni tra i più significativi e divertenti scritti di John Lennon, interpretando e dando corpo e forma al suo mirabolante mondo immaginifico, aspetto forse meno conosciuto ma non meno interessante dal punto di vista artistico.



Lennon infatti non è stato solo un grande musicista, ma anche un artista figurativo e autore di racconti pubblicati tra il 1964 e il 1965. Questi brevi testi, all'insegna del surrealismo più sfrenato, del non sense e di spesso intraducibili giochi di parole, rispecchiano la cultura britannica dell'epoca, e si fanno beffe in modo giocoso, irriverente e politicamente scorretto della facciata ipocrita e convenzionale della società contemporanea.

Le radici culturali dei suoi scritti affondano addirittura nella "Alice nel paese delle meraviglie" di Lewis Carroll, rispecchiano la cultura britannica dell'epoca, e si fanno beffe in modo giocoso, irriverente e politicamente scorretto della facciata ipocrita e convenzionale della società contemporanea, anticipando nella vena e nello stile quelli che dì lì a poco diventeranno il fenomeno comico tra i più innovativi e geniali di sempre: i Monthy Python.

Sono racconti, filastrocche e brevi atti unici. Composizioni così godibili, particolari e ricche di suggestioni, che già nel 1968 lo stesso John fu indotto ad adattare drammaturgicamente alcune di esse per uno spettacolo teatrale curato e interpretato da Victor Spinetti e Adrienne Kennedy ma di cui purtroppo non si ha alcuna documentazione.



Inizio spettacolo ore 21,00

Ingresso € 12,00 intero ; ridotto € 9,00