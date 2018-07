Teatro Nazionale di Genova, prolungata la promozione degli abbonamenti on line

Genova - La promozione sugli abbonamenti per la stagione 2018/19 del Teatro Nazionale di Genova è stata accolta con grande favore dagli spettatori, che in questi giorni hanno affollato le biglietterie del Teatro della Corte e del Teatro Gustavo Modena.



Gli abbonamenti proposti a un prezzo speciale - con un risparmio per gli acquirenti sino al 30% - sono le tradizionali formule a 8, 10, 12 e 15 spettacoli, oltre al 20Eventi e al Young10, rivolto ai ragazzi sino a 26 anni e agli Universitari.



Considerata la grande affluenza di pubblico la direzione del Teatro ha deciso di prolungare la promozione sulla biglietteria online, per soddisfare il maggior numero di richieste possibile. Gli abbonamenti a prezzo promozionale resteranno quindi in vendita esclusivamente su vivaticket e happyticket ancora la prossima settimana, sino a sabato 21 luglio.



Chi preferisce recarsi di persona in una delle due biglietterie, aperte dalle ore 10 alle ore 14, ha invece tempo ancora solo fino a sabato 14 luglio. Negli stessi giorni e negli stessi orari è possibile usufruire anche del servizio telefonico, chiamando 010 5342 400 o 010 412 135.