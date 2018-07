Teatro Nazionale di Genova, superati i 5000 abbonamenti

Genova - Ultimi giorni per chi desidera usufruire della promozione sugli abbonamenti proposta dal Teatro Nazionale di Genova. Basterà andare sul nuovo sito del teatro teatronazionalegenova.it o direttamente sui siti vivaticket.it e happyticket.it per acquistare online a prezzo ridotto gli abbonamenti a 8, 10, 12 e 15 spettacoli, il 20Eventi e l’abbonamento Young 10 rivolto ai giovani sino a 26 anni e agli Universitari. Tutto questo comodamente da casa propria, senza code e senza dovere affrontare il caldo, ancora sino a sabato 21 luglio.



Abbonamenti - Intanto la campagna estiva sugli abbonamenti, iniziata a metà giugno, ha già superato i risultati dell’anno passato, attestandosi a oggi oltre i 5000 abbonamenti venduti (lo scorso anno, in occasione della campagna estiva per la stagione congiunta Stabile - Archivolto “Insieme”, ci si era fermati poco sotto la fatidica cifra).



Pubblico - «Se il buongiorno si vede dal mattino, non possiamo che essere felicissimi per come sta andando questa campagna abbonamenti,” dichiara Angelo Pastore, Direttore del Teatro Nazionale di Genova. “Ringraziamo il nostro pubblico per la fiducia e l’affetto che continua a mostrarci». Una volta chiusa la promozione estiva, la campagna abbonamenti riprenderà il 12 settembre su tutti i canali (biglietteria online, telefonica e presso gli sportelli del Teatro della Corte e del Teatro Gustavo Modena) e si preannuncia sin d’ora qualche novità nelle formule di abbonamento proposte.



Spettacoli - «La promozione estiva è un modo per premiare il pubblico già fidelizzato, che dal 5 all’11 settembre potrà anche usufruire di una settimana di prelazione sulla scelta degli spettacoli” continua il Direttore. “Con la campagna autunnale l’obiettivo sarà quello di avvicinarci maggiormente al mondo del lavoro e dell’associazionismo, oltre che cercare di conquistare nuove fasce di pubblico tra gli spettatori che non frequentano assiduamente il teatro». È possibile trovare tutte le informazioni sugli abbonamenti e sulla stagione 2018/19 del Teatro Nazionale di Genova sul nuovo sito teatronazionalegenova.it