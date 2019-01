Teatro Nazionale e Carlo Felice: nasce un abbonamento congiunto

Genova - Il Teatro Nazionale di Genova e la Fondazione Teatro Carlo Felice presentano una nuova edizione dell’abbonamento congiunto Quartetto. Già apprezzata negli anni passati, questa formula permette di vedere 4 spettacoli, scegliendone due dai rispettivi cartelloni, al prezzo speciale di 80 euro. Per i giovani fino a 26 anni viene confermato l’abbonamento Quartetto Young, 4 spettacoli a scelta al costo di 50 euro. Novità di Quartetto 2018/19 è la possibilità di scegliere liberamente gli spettacoli da vedere, senza vincoli sugli spettacoli di produzione dei due Teatri (come invece avveniva nelle precedenti stagioni). L’obiettivo è conquistare un pubblico curioso di attraversare tutti i generi.



La varietà contraddistingue decisamente le nove proposte del Teatro Carlo Felice – che spaziano dal repertorio operistico con il Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi (15 – 19 febbraio) o la Madama Butterfly di Giacomo Puccini (14 – 20 giugno) al Concerto Azzurro di Stefano Bollani (22 febbraio), dalla musica sinfonica con il Concerto di Primavera diretto da Andrea Battistoni (15 marzo) all’Omaggio a Nino Rota (18 aprile).



Ma anche i quindici titoli selezionati per Quartetto dal Teatro Nazionale di Genova sono quanto mai diversificati, con adattamenti letterari come I miserabili con Franco Branciaroli (5 – 10 febbraio), trasposizioni da celebri film come La classe operaia va in Paradiso (23 – 28 aprile) e Scene da un matrimonio (14 – 19 maggio) e a cavallo tra teatro e danza Spoon River con le canzoni di Fabrizio De André (7 – 24 maggio). Non mancano naturalmente i classici, ad esempio il pirandelliano Così è (se vi pare) dal 5 al 10 febbraio, anche rivisitati nel caso de La favola del principe Amleto (30 gennaio – 3 febbraio) o di Macbettu, Premio Ubu 2018 (29 – 31 marzo).



Gli abbonamenti Quartetto e Quartetto Young possono essere acquistati alla biglietteria del Teatro Carlo Felice e presso le tre biglietterie del Teatro Nazionale di Genova (Teatro della Corte, Duse e Gustavo Modena).



Qui di seguito l’elenco degli spettacoli disponibili per chi fa l’abbonamento Quartetto.



Gli spettacoli proposti dalla Fondazione Teatro Carlo Felice per Quartetto:



• Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi | 15 – 19 febbraio

• Concerto Azzurro di Stefano Bollani | 22 febbraio

• Don Pasquale di Gaetano Donizetti | 8 – 14 marzo

• Concerto di Primavera classico e contemporaneo diretto da Andrea Battistoni | 15 marzo

• Omaggio a Nino Rota – Concerto di Pasqua diretto da Marcello Rota | 18 aprile

• Tosca di Giacomo Puccini | 2 – 12 maggio

• Cavalleria rusticana/Pagliacci di Pietro Mascagni/Ruggero Leoncavallo | 24 – 30 maggio

• Concerto per la Festa della Repubblica Puccini e Cajkovskij diretto da Alpesh Chauhan | 1 giugno

• Madama Butterfly di Giacomi Puccini | 14 – 20 giugno



Gli spettacoli proposti dal Teatro Nazionale di Genova per Quartetto:



• La favola del principe Amleto di William Shakespeare | 30 gennaio – 3 febbraio, Teatro Duse

• I miserabili di Victor Hugo | 5 – 10 febbraio, Teatro della Corte

• Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello | 5 – 10 febbraio, Teatro Duse

• Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini | 12 – 17 febbraio, Teatro della Corte

• La lista di Laura Curino | 15 – 17 febbraio, Teatro Duse

• Un momento difficile di Furio Bordon | 19 – 24 febbraio, Teatro della Corte

• Il padre di Florian Zeller | 5 – 10 marzo, Teatro della Corte

• Il penitente di David Mamet | 12 – 17 marzo, Teatro della Corte

• Odissea. Un canto mediterraneo di Sergio Maifredi | 26 – 31 marzo, Teatro della Corte

• Macbettu di Alessandro Serra | 29 – 31 marzo, Teatro Modena

• The Prisoner di Peter Brook | 11 – 13 aprile, Teatro Modena

• La classe operaia va in paradiso di Paolo Di Paolo dal film di Elio Petri | 23 – 28 aprile, Teatro della Corte

• Spoon River di Edgar Lee Masters | 7 – 24 maggio, Teatro Modena

• Scene da un matrimonio di Ingmar Bergman | 14 – 19 maggio, Teatro della Corte