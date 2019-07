The Reunion in “Abbey Road Studios”, alla 24esima edizione del `Palco Mare Festival`

Genova - Una carriera che vanta trentasei lunghi anni anni tra musica e successi, storie di artisti e uomini che hanno un'unica mission: emozionare con il loro inconfondibile sound e le grandi performance artistiche. Appuntamento d'eccezione martedì 30 luglio in Piazza delle Feste al Porto Antico con la band genovese “The Reunion”, concerto che rientra nel calendario della 24esima edizione di Palco sul Mare Festival.



“Abbey Road Studios”, ovvero... quando i Reunion incontrano la musica degli Studios, è il nuovo progetto della celebre band ligure che darà vita ad uno spettacolo innovativo e ricco di energia, un concerto in grado di soddisfare anche i più esigenti cultori del sound classico - rock.



Un viaggio che parte dall'album dei Beatles di cui ricorre il cinquantennale per allargarsi e raccontare la fantastica storia dei brani e dei musicisti che dentro gli Studios londinesi hanno registrato le canzoni che hanno fatto la storia della musica internazionale.



Dai Queen ai Simple Minds, dai Police ai Pink Floyd passando per gli U2, Sting e i Led Zeppellin e la colonna portante Beatles, i loro brani rivivranno grazie agli accordi e all'ensemble della band genovese accompagnati da illustri ospiti musicisti e cantanti che si esibiranno con loro sul palco. Una serata da "tutto esaurito" che farà rivivere le emozioni delle ultime due edizioni.



La band composta da Franco "Fisher" Sandi (chitarra ritmica e voce), Luciano Ottonello (chitarra solista e voce), Stefano Cavallo (basso e voce), Maurizio Cassinelli (batteria e voce), Luciano Ventriglia (batteria), Luca Dondero (pianoforte e tastiere) ci accompagnerà in un viaggio tra i successi senza tempo dei big made in “Abbey Road Studios” per raccontare la fantastica storia della musica ed arrivare ai veri e propri classici della musica, passando attraverso alcuni tra i brani più significativi della storia del rock 'n' roll. Sul palco la band sarà affiancata dalle splendide voci de le “Farfalle Impazzite” e da un'ospite d'eccezione che nella sua timbrica racchiude un vero e proprio cuore blues che la porta ad esprimere al meglio tutti i sentimenti dell'anima: Mia Nkem Favour.



Un concerto evento che riunisce prestigiosi e affermati artisti del panorama musicale ligure e nazionale in uno show coinvolgente e ricco di emozioni da vivere al ritmo della musica e del divertimento.



Biglietti: Intero €15,00 – Ridotto Under 12/ Over 65 /Militari: €13,00

Info e biglietti: www.palcosulmarefestival.it | www.happyticket.it