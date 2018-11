Tommy Emmanuel in scena al Politeama genovese

Genova - «La prima chitarra a 4 anni, a 9 l'esordio da professionista, a 12 i primi riconoscimenti. "Maestro della chitarra acustica", "leggenda del fingerstyle"»: le etichette si sprecano quando in ballo c'è Tommy Emmanuel, straordinario chitarrista australiano che da anni incanta le platee di mezzo mondo.



Domenica 4 novembre lo ritroveremo sul palco del Politeama Genovese (ore 21 – biglietti da 25 a 38 euro esclusi diritti di prevendita - prevendite online su www.ticketone.it e via telefono allo 010.8393589 - info www.bitconcerti.it - www.politeamagenovese.it) a due anni dall'ultimo affollatissimo concerto in Liguria.



Il tour segue l'uscita dell'album "Accomplice one", in cui Tommy Emmanuel ha incrociato la sua sei corde con quelle di Mark Knopfler e Jorma Kaukonen e di altri big. Ad aprire il concerto sarà un altro eccellente chitarrista, Jerry Douglas, al suo debutto davanti al pubblico italiano.