Torna a Genova `La Settimanale di Fotografia`

Genova - Dal 2015 i grandi nomi della fotografia contemporanea si danno appuntamento a maggio a Genova a Palazzo Ducale - Fondazione per la Cultura e in altri spazi da scoprire nel reticolo dei carruggi per di-scutere di linguaggi innovativi, di ricerche personali, delle attualità della professione. Anche in questa primavera 2019 il festival genovese si distinguerà per accogliere linguaggi e prospettive diverse: si comincia giovedì 9 maggio con l’inaugurazione della mostra Babel di Michela Battaglia e Stefano De Luigi, a Palazzo Ducale fino al 2 giugno, e si continua con gli appuntamenti a tu per tu con i protago-nisti: uno alla settimana, salvo diversa indicazione alle 19 alla sala del Munizioniere del Ducale:



Stefano De Luigi incontrerà il pubblico venerdì 10 maggio per parlare del suo lavoro con l’agenzia VII e approfondire le tematiche in esposizione.



Venerdì 17 Luca Bigazzi, David di Donatello per il miglior direttore della fotografia nel 2012 con La grande bellezza, miglior film straniero agli Oscar del 2014.



Venerdì 24, prima di tenere un workshop nel weekend (iscrizione obbligatoria: lasettimana-le@gmail.com), Gabriele Croppi alle 18 presso la libreria Bookowski, vico Valoria 40R, esplorerà il rapporto tra la fotografia e le altre arti a partire da ricerche personali come Metafisica del Paesaggio Urbano (International Photography Awards 2012, 2013 e 2014 e Golden Camera Awards 2013).



Giovedì 30 sarà protagonista Simona Ghizzoni, documentarista che con i suoi lavori sulla condizione della donna ha ottenuto riconoscimenti come il World Press Photo, il Sony World Photography Award e il Leica Oskar Barnack Award.



Oltre agli incontri per questa quinta edizione della Settimanale di Fotografia sono in programma a Genova esposizioni (in particolare Babel di Michela Battaglia e Stefano De Luigi e una selezione dal London Street Photo Festival), proiezioni, workshop e letture portfolio [cfr programma].



“Eventi come la Settimanale di fotografia - spiega Veronica Onofri, fotografa e presidente dell’associazione - caratterizzati da contenuti di alta qualità e da ospiti importanti del panorama fo-tografico internazionale, vogliono essere un’occasione per incontrarsi, conoscersi e gettare le premesse per fare di Genova una protagonista della cultura fotografica”.