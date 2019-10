Torna al festival della Scienza il visionario regista Peter Greenaway con The Missing Nail

Genova - Sono 12 gli appuntamenti, tra incontri e spettacoli, in programma domani martedì 29 ottobre al Festival della Scienza di Genova. Gli 85 laboratori e le 25 mostre proseguono regolarmente, con apertura alle 9. Tra i diversi appuntamenti di martedì 29 ottobre spicca lo spettacolo The Missing Nail, nel quale a fare da protagonista è il visionario regista Peter Greenaway, di nuovo al Festival della Scienza dopo quindici anni, accompagnato dalla musica degli Architorti: un vero tributo al genio di Leonardo da Vinci (Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio, ore 21:00). Guidati da criteri estetici, molti fisici hanno sviluppato nuove teorie “troppo belle per non essere vere” che hanno condotto l’intero campo di ricerche a un vicolo cieco. Di questo parla Sabine Hossenfelder in Sedotti dalla matematica (Palazzo della Borsa, Sala delle Grida, ore 17:30). Per Jean-François Joanny, fisico e professore al Collège de France, Il segreto è nel movimento (Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio). Nella sua lectio magistralis delle 18:30, lo scienziato di fama internazionale parla di movimenti collettivi fondamentali descritti dal modello “materia attiva”.



Giancarlo Cravotto, Mario Dell’Agli, Bruno Mezzetti e Patrizia Restani conducono in un Viaggio nel mondo della nutraceutica, tra integratori naturali e functional food alle Cisterne di Palazzo Ducale, alle ore 18:00. Ospiti di martedì 29 ottobre anche i matematici Roberto Natalini e Andrea Plazzi che, attraverso le immagini di Giuseppe Palumbo, raccontano la storia di Archimede e l’incredibile viaggio tra la matematica, la storia e la fisica (Archimede Infinito 3.0, Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio, ore 18:00). Filippo Bertacchini di Basf Italia (Piazza delle Feste, ore 11:00) mostra in Plastica: rivoluzione del ‘900 come trasformare la plastica in una risorsa sostenibile, mentre Gianluca Antonelli, Marco Ferrari, Andrea Caiti e Chiara Petrioli, moderati da Chiara Albicocco, conducono il pubblico in un viaggio nel tempo e negli abissi, tra vita sott’acqua e il futuro dell’uomo, passando da reti wireless sotterranee e alle ultime tecnologie per la conversione energetica delle onde del mare (Venuti dal mare, Auditorium Museo di Storia Naturale Giacomo Doria, ore 16:30).



Moderati da Caterina Boccato, gli scienziati Enrico Cappellaro, Federico Di Giacomo, Laura Greggio e Simone Zaggia dell’INAF (Elementi dell’Universo, Galata Museo del Mare, Auditorium, ore 17:00) illustrano l’origine astronomica dei vari elementi chimici presenti nell’Universo, il perché della loro abbondanza o rarità, il ruolo svolto ai fini della vita e della formazione delle principali strutture celesti. Dalla scoperta del fuoco alla Teoria atomica: il divulgatore scientifico Antonio Scalisi in Atomi alla griglia (Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio, ore 11:00) ripercorre la storia dell’ingegno umano in un viaggio ai confini della scienza. Sul dialogo tra Scienza e Fede (Sala Quadrivium, ore 17:30) intervengono invece Giorgio Bavestrello e Federico Santolini, moderati da Lucia Pusillo. Infine, nella Sala Trionfo del Teatro della Tosse (ore 10:30 e 17:00) va in scena Sotto un’altra luce, spettacolo sulla ricerca scientifica diretto da Lucia Menegazzo e con Marina Carpineti, Marco Giliberti e Nicola Ludwig.