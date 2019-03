Tra profumi e personaggi storici, all´Orto Botanico dell´Università di Genova

Genova - All'Orto Botanico di Genova la settimana è densa di eventi per tutti. Dal 21 al 23 marzo festesteggiamo la Giornata Nazionale del Profumo portando il pubblico a scoprire tutte le curiosità che legano i mondi delle piante e del profumo: storia, coltivazione, piante da essenza. Si comincia giovedì pomeriggio alle 17:30 in Aula della Meridiana con la conferenza del Prof. Mauro Mariotti, “Le piante da essenza e profumo della Liguria e dei suoi giardini”. Per tre giorni i visitatori troveranno un percorso di visita su misura, per approfondire la botanica legata al mondo del profumo. I festeggiamenti si concludono sabato, con la visita guidata "Profumi ed essenze in giardino". Accesso libero.



Domenica 24 marzo, h. 15:00, c'è l'imperdibile "(H)Ortus in Fabula", spettacolo teatrale itinerante dei GICAP - Giocosi, Creativi, Amanti del Palcoscenico, la compagnia che, dopo aver animato Palazzo della Meridiana, fa rivivere i personaggi storici dell'Orto Botanico. Lo spettacolo si snoda nel giardino in un divertentissimo excursus storico tra serre, piante rare e alberi monumentali, per scoprire come nasce questo angolo nascosto di Genova e gli scienziati un po' pazzi - ma solo in scena - che ce lo hanno tramandato! Biglietto 5€. Per prenotazioni: botgarden@unige.it, 3346060149 (fino a esaurimento posti) Ingresso da Corso Dogali, 1M.