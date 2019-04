TravelArt, il turismo culturale si mette in gioco

Genova - Il turismo culturale si mette in gioco in Liguria dal 18 maggio all'8 giugno con 'TravelArt', un' esperienza di gioco collettiva organizzata dall'Agenzia di promozione turistica 'In Liguria' tra Sanremo e Genova e finanziata da Fondazione Carige. Una caccia al tesoro a squadre, per turisti e residenti si svolgerà nell'arco di tre weekend primaverili, tra Sanremo e Genova: i giochi si apriranno il 18 maggio a Sanremo per spostarsi a Genova nel fine settimana tra 1 e 2 giugno, e ancora a Genova l'8 giugno. Un 'live performing art' si svolgerà sabato 8 giugno in piazza De Ferrari, dove sarà allestita una performance artistica live: un'estemporanea in cui pittori, artisti, illustratori, fumettisti, riprodurranno un'opera tra le produzioni artistiche liguri in un momento di condivisione artistica collettiva.



«L'iniziativa che viene presentata - ha detto Paolo Momigliano Presidente di Fondazione Carige - è improntata a una maggiore attenzione verso le istanze e le aspettative del territorio anche attraverso l'attivazione di collaborazioni più stringenti con soggetti pubblici e privati al fine di ampliare i benefici prodotti degli interventi realizzati