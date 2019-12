Tricapodanno a Genova, tutto pronto in piazza De Ferrari

Genova - E' tutto pronto per la festa che occuperà le serate dei genovesi, dei turisti e degli ospiti della nostra città, da domani, 29 dicembre fino al 31, con tre notti di musica declinata per tutti i gusti. Il palco di piazza De Ferrari è quasi pronto per un ingresso nel 202 0 con uno dei più lunghi party di fine anno di sempre: il Capodanno di Genova sarà, infatti, triplicato in altrettante serate per offrire un programma di concerti vari e originali.



La tre giorni di divertimento inizierà domani, domenica 29 dicembre: alle 21.45 sul palco di piazza De Ferrari il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci saluteranno la città e i turisti per dare il via al Tricapodanno.



"Tre giorni di festa come questi a Genova e in Liguria non si erano mai visti – commentano il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci -. Dopo il successo delle iniziative natalizie, con gli eventi di Capodanno la nostra città si qualifica a tutti gli effetti come una meta turistica anche fuori dalla stagione estiva, una città da vivere appieno per i suoi abitanti. Musica, appuntamenti e cultura sono la marcia in più per la nostra regione, pronta ad accogliere i turisti 12 mesi all'anno e capace di essere attrattiva sempre. I tanti appuntamenti del Tricapodanno - aggiunge - vogliono portare in piazza tutta la nostra comunità, che è rimasta unita e non si è arresa di fronte alle tante difficoltà che hanno colpito la Liguria nell'ultimo anno e mezzo: adesso merita un momento di gioia e spensieratezza".



Domani, domenica 29, dopo i saluti istituzionali spazio ai Mates, il gruppo di creator più seguito sul web, nato nel 2015 grazie all'incontro di Anima, St3pny, Surry e Vegas, vere e proprie star di internet a cui, nel 2018, si è unito Jayden, la mascotte umanoide con le sembianze di un panda, nel ruolo di produttore musicale.



Alle 22.00 sarà il momento della musica di Gabry Ponte, dj di fama mondiale oltre che produttore discografico e conduttore radiofonico, che anima dal 1993, con la sua musica, le discoteche italiane e non solo, scalando le classifiche dance nazionali e internazionali e vincendo premi prestigiosi nel campo discografico, tra cui diversi dischi di platino. Gabry Ponte ha collaborato e collabora con importanti artisti del panorama musicale: nel 1998 comincia la sua collaborazione con Maurizio Lobina e Jeffrey Jey (Gianfranco Randone) con i quali crea gli Eiffel 65, da cui si separerà nel 2005. Dagli anni Duemila sono usciti decine di singoli, oltre a una serie di raccolte con remix e tre EP, affermandosi grazie anche la vendita, ogni anno, di milioni di dischi.



Lunedì 30 dicembre la serata inizierà alle 20 con tre giovani youtuber protagonisti del mondo dello spettacolo: Simone Paciello, in arte Awed, youtuber, scrittore e attore italiano; Riccardo Dose, anche lui youtuber e attore italiano che ha fatto dell'ironia e della parodia i suoi caratteri distintivi; Amedeo Preziosi. I tre ragazzi sono amati e seguiti sul web dal pubblico più giovane: Awed ha un canale che raccoglie 2,2 milioni di iscritti con 588 milioni di visualizzazioni dei suoi video.



Salirà quindi sul palco il rapper genovese Cromo al secolo Matteo Cerisola, classe 1998, seguitissimo dagli adolescenti. Ha iniziato quindicenne la sua avventura musicale aspirandosi ai primi rapper americani "old-school" e ha creato uno stile unico e originale che lo ha reso subito riconoscibile. Dopo vari riconoscimenti raccolti nel mondo stream, nel 2018 pubblica il suo album di esordio "Oro cromato" coinvolgendo amici e colleghi: Vegan Jones, Young Slash, Vaz Tè.



La serata proseguirà, alle 22.00, con i Boomdabash, gruppo rap pugliese (il cui nome viene da boom da bash, "esplodi il colpo") attivo già dal 2002 nel panorama musicale italiano. Negli anni i Boomdabash possono vantare prestigiose partecipazioni ai migliori festival reggae d'Europa e d'Italia, tra cui si ricorda il Rototom Sunsplash e l'Arezzo Wave e l'MTV New Generation Contest. Grazie a numerose collaborazioni con altri artisti come Fedez, Bluebeaters, Alessandra Amoroso, J-Ax, Sud Sound System, Alborosie e Gentleman continuano ad affermarsi nel panorama artistico italiano. Tra i loro successi, nel 2018 "Barracuda", con un featuring Fabri Fibra e Jake La Furia e "Non ti dico no", con Loredana Berté e infine nel 2019, la band ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone "Per un milione".



Nella sera di San Silvestro, martedì 31 dicembre, lo spettacolo inizierà alle 21.30 con il rapper Tedua – Mario Molinari - nato nel 1994 a Cogoleto e cresciuto a Milano. Attivo dal 2014 dopo aver pubblicato in free download le sue canzoni, è del 2017 il suo primo progetto discografico distribuito da una major, nel 2018 l'album "Mowgli – il disco della Giungla" è primo nella classifica di vendita.



La punta di diamante della serata sarà Giusy Ferreri che salirà sul palco alle 22.30. L'artista di origine palermitana è stata protagonista nel 2008 della prima edizione del talent show italiano "X Factor", che le ha permesso di affermarsi in campo discografico con diversi EP e di partecipare a tre edizioni del Festival di Sanremo nel 2011, 2014 e 2017 rispettivamente con Il mare immenso, Ti porto a cena con me e Fa talmente male.



Nel 2015 la canzone "Roma-Bangkok", in cui Giusy Ferreri duetta con Baby K, si afferma come tormentone dell'estate, cosa che si è ripetuta nel 2018, quando vince insieme a Takagi & Ketra, il Wind Summer Festival 2018 con Amore e capoeira.



Durante tutte le tre serate, nell'intervallo degli spettacoli, saranno trasmesse sugli schermi del palco alcune "pietre miliari" della storia del rock a cominciare, domenica 29, dal concerto di Woodstock del 1969, a seguire, lunedì 30, il film del 1971 dei Pink Floyd a Pompei e infine, martedì 31 dicembre, il concerto del 2016 dei Rolling Stones a Cuba.



Il tutto sarà diretto, animato e condotto da Alberto Pernazza, che molti ricorderanno nel gruppo degli Ex Otago, ora anche opinionista in radio e tv, dopo una lunga esperienza anche come trend-setter, esperto di moda, musica e costume insieme con Dj 7&8 del genovesissimo Giovanni Carrara come dj resident.