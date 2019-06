Tutto pronto per il Festival internazionale di danza contemporanea e videodanza

Genova - Fuori Formato 2019, festival internazionale di danza contemporanea e videodanza arrivato alla quarta edizione, si svolge a Genova da martedì 25 a venerdì 28 giugno, tra Villa Durazzo Bombrini, Palazzo Ducale, Cinema City e Museo Biblioteca dell’Attore - Organizzato dal Comune di Genova, il festival è curato da Teatro Akropolis, Rete Danzacontempoligure e Augenblick, in collaborazione con Società per Cornigliano, Palazzo Ducale – Genova Fondazione per la Cultura e Museo Biblioteca dell’Attore, con la sponsorizzazione di Iren ed Esselunga. È significativo segnalare, rispetto alla precedente edizione e per entrambe le sezioni, l’aumento del numero delle candidature, la loro qualità e la sempre più consistente provenienza internazionale. Il festival attrae un numero di spettatori in costante aumento e prevalentemente giovane, la scorsa edizione ha avuto un pubblico di circa duemila persone a cui vanno aggiunti i partecipanti ai laboratori e agli incontri, oltre all'incremento delle azioni sui social media. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero.



Quattro giorni, undici spettacoli di cui due in prima assoluta e sei in prima regionale, sette film finalisti di Stories We Dance, la sezione dedicata alla videodanza internazionale, con la consueta una tavola rotonda e un laboratorio: il tutto a testimoniare ancora una volta come nel corpo si configuri, talvolta consumi la nostra identità, tra sogni, paure, nevrosi e coflitti. Niente ne sta fuori e tutto lo trasforma. Abituati al rapporto necessario con oggetti in cui depositiamo costantemente la nostra memoria declinata in kilobyte e megabyte, se c’è un filo comune che lega gli artisti dal vivo di Fuori Formato 2019 è l’urgenza di tatto, animalità, istinto. Tutto ciò che non sta dentro un microchip. Gli artisti incidono sul loro corpo una riflessione sul presente, attraverso il linguaggio disciplinato e sempre nuovo della danza. Provengono da Genova, Modena, Bari, Copenaghen (Danimarca), Gorizia, Rimini e Vicenza. Tra essi, alcuni artisti tra i più rappresentativi del panorama coreutico internazionale (Manfredi Perego, Paola Bianchi) e alcuni tra i più interessanti nomi in ascesa nel campo della danza contemporanea (Maristella Tanzi, Fabio Liberti, Giovanni Leonarduzzi, Siro Guglielmi). Le proposte provenienti dalla videodanza intersecano questi percorsi, scandagliando un reale di cui diventano proiezione o riverbero: film da tutto il mondo, 4 anteprime italiane e una europea, film premiati in festival prestigiosi, di cui una Palma d’oro a Cannes.



I primi tre giorni – da martedì 25 a giovedì 27 giugno – il festival si svolge tra il parco e le sale di Villa Durazzo Bombrini (Cornigliano, via Ludovico A. Muratori 5, ampio parcheggio gratuito), dove vanno in scena gli spettacoli selezionati da una call con 100 candidature (paesi stranieri di provenienza: Bielorussia, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Olanda, Portogallo, Spagna, Gran Bretagna), componendo giorno dopo giorno la rassegna dal vivo curata da Teatro Akropolis e Rete Danzacontempoligure. Venerdì 28 Fuori Formato si sposta al Cinema City (vico Carmagnola 9) per una serata dedicata alla visione dei film finalisti del contest internazionale di videodanza Stories We Dance, selezionati da 134 cortometraggi provenienti da 34 nazioni, preceduta da un incontro al Museo Biblioteca dell’Attore con i giurati del contest. Completa la programmazione un laboratorio di produzione audiovisiva per la videodanza a Palazzo Ducale dal 18 al 22 giugno: si intitola Corpo Spazio Immagine, è curato da Marco Longo e Alessandra Elettra Badoino di Augenblick; è rivolto sia a persone interessate ai processi di ideazione e realizzazione di un prodotto di videodanza che ad interpreti/performer, verte sulla realizzazione di un dance film, presentato fuori concorso nell'ambito di Stories We Dance, all’interno della tavola rotonda al Museo Biblioteca dell’Attore.