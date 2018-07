Una manetta sul mare: `I Trilli` e i `Buio Pesto` in concerto per la Onlus Gigi Ghirotti

Genova - Venerdì 27 luglio, I Trilli e i Buio Pesto, i due più importanti gruppi dialettali della Liguria, saranno i protagonisti musicali della quarta edizione di Una Manetta sul Mare, organizzata dall’associazione no profit Motoclub Zena a Manetta.



La location scelta per il grande evento musicale, sarà il ristorante il Pievano (ex casa dei Capitani) situato nel piazzale Giuseppe Rusca a Genova quinto.



A tenere i fili della serata sarà il cabarettista e conduttore Andrea Bottesini.



Dopo il concerto, lo spettacolo proseguirà con il Dj set Dragonight e la partecipazione della maestra di Danza Orientale.



La serata inizierà già a partire dalle ore 19.50 con un prelibato l’apericena per proseguire tra musica dialettale, intrattenimento e musica dance.



Parte del ricavato sarà devoluto alla Onlus Gigi Ghirotti.



Per il gruppo folk dialettale dei Trilli è la seconda partecipazione alla manifestazione organizzata dal Motoclub che l’anno scorso ha avuto luogo sul Galeone Neptun dando vita ad un evento unico e memorabile.



Anche quest’anno i Trilli tornano, con grande orgoglio, protagonisti di una Manetta sul Mare, questa volta accanto ai Buio Pesto per una serata ancora più zeneize tra musica, beneficenza e genovesità.



Ingresso euro 25 (bambini gratis fino a 10 anni) È gradita la prenotazione al 3358301144 o agli altri numeri presenti sulla locandina.