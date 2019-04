Una pagina Facebook e una chatbox per le biblioteche di Genova

Genova - Da giovedì 2 maggio sarà disponibile la pagina Facebook di bi.G.met biblioteche Genova metropolitana, il portale realizzato lo scorso ottobre grazie al Programma Operativo Nazionale (PON METRO), dedicato alle priorità di investimento per le 14 città metropolitane.



Il portale - che comprende le civiche biblioteche, quella di Città Metropolitana e di 28 comuni, nonché le biblioteche di Camera di Commercio e di Polizia di Stato - permette il libero accesso al patrimonio bibliografico e digitale su scala metropolitana attraverso una interfaccia evoluta e ricca di servizi.



Tali servizi vengono ora implementati dalla pagina Facebook, che nasce per promuovere il catalogo on line, parlare delle biblioteche e del loro patrimonio librario, ma anche per condividere gli eventi culturali, le curiosità sui libri e sulla lettura e le rubriche dedicate ad anniversari, ricorrenze e giornate internazionali.



Successivamente verrà attivata anche una chatbot, ossia un software che, attraverso la piattaforma Messenger, sia in grado di simulare una conversazione intelligente e di informare gli utenti sulla loro situazione prestiti.