Università, il Dipartimento di Scienze Politiche guarda all´innovazione e alle nuove professioni

Genova - Il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova volta pagina e guarda all’innovazione e alle nuove professioni.



Comunicazione sportiva, marketing politico, comunicazione aziendale, organizzazione di campagne elettorali, cybersicurity, marketing del turismo: sono solo alcuni dei nuovi corsi e seminari che si rivolgono al mondo delle nuove professioni e affrontano i temi del futuro.



“Il mondo del lavoro sta cambiando velocemente - spiega il direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, professor Gian Marco Ugolini - le professioni tradizionali sono in crisi mentre vengono sempre più richieste nuove figure con profili internazionali e specializzati”.



Iscriversi a Scienze Politiche a Genova significa da sempre acquisire una formazione completa – politologica, sociologica, economica, giuridica, umanistica a largo spettro e con una fortissima apertura internazionale– in un Ateneo, quello di Genova, che recentemente ha scalato posizioni nella classifica mondiale ed italiana.



Per completare l’offerta formativa già articolata e soprattutto multidisciplinare, costituita dalle lauree triennali attive per il 2019/2020 (Scienze Internazionali e Diplomatiche, Scienze Politiche e dell'Amministrazione, Scienze del Turismo: impresa, cultura e territorio - sede di Imperia, in collaborazione con altri Dipartimenti) agli studenti che si iscrivono a Scienze Politiche viene proposta un’amplissima offerta formativa integrativa attraverso convegni, seminari e cicli di presentazioni che permettono di approfondire i principali temi strategici che costituiscono le grandi problematiche del mondo attuale.



Le principali tematiche che verranno affrontate riguarderanno: lo scenario internazionale fra guerra e pace; la cyber security; la politica estera italiana, l’Europa e i grandi player internazionali; la politica interna, il ruolo dei decisori pubblici e la politica economica; la gestione dei nuovi strumenti di comunicazione nella pubblica amministrazione, nelle aziende private e nel mondo politico; la nuova frontiera informatica e il digital divide; la comunicazione sportiva, il marketing politico, la comunicazione aziendale, l’organizzazione di campagne elettorali; la valorizzazione turistica del paesaggio e dei beni culturali; migrazioni, rifugiati movimenti di popoli e integrazione religiosa.



Ecco dunque i titoli di alcuni seminari /convegni che gli studenti iscritti a Scienze politiche potranno frequentare:



-Peacebuilding

-Foreign Policy Analysis Cyber Security



-La Colombia e la gestione del processo di pace

-Una finestra sul Perù



-Lo scenario geopolitico: cartografia e immagine al servizio della politica

-Cooperazione internazionale e Ong - il caso del Sudamerica



-Marketing e comunicazione politica e organizzazione di campagne elettorali

-Comunicazione esterna e interna nelle aziende pubbliche e private



-Comunicazione sportiva



-Le nuove ineguaglianze: digital divide



-La valorizzazione del territorio: dai beni culturali alla cultural heritage



-Terrorismo e beni culturali nelle zone di guerra

-Il paesaggio agrario: valore storico ed evoluzione possibile

-The migrants and the challenge of the faith. Identity and adaptation - I migranti e la sfida religiosa. Identità e adattamento

-Il dio dei migranti. Pluralismo, conflitto, integrazione



-Processo matrimoniale canonico e dinamiche familiari. Prospettive ed esperienze a confronto alla luce delle recenti riforme

-La scomunica ai mafiosi? Significato e valore delle norme penali nel diritto della Chiesa

-“Two Codes for a Church. The codification of canon law between past and future on the occasion of the XXX anniversary of the promulgation of the Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1990-2020)



I seminari verranno tenuti da docenti di prestigiose università europee come Alicante, Cardiff, Amsterdam e Notthingam, ed anche dell’Università della Colombia e del Perù. Tra i professionisti che terranno lezioni e seminari: esperti di comunicazione e campagne elettorali, giornalisti sportivi, direttori di Parchi naturali.