Van Gogh Alive - The Experience «colora il Tubo al Porto Antico»

Genova - Van Gogh Alive - The Experience, la mostra multimediale allestita nell'area del Porto Antico di Genova (Magazzini del Cotone, Modulo 1), porta i colori del maestro olandese anche fuori dalle proprie sale, grazie all'opera dell'artista Luca Di Maggio. Il Tubo posizionato nell'area del Porto Antico rivive con la riproduzione del celebre dipinto "la Notte Stellata", un murale ricco di colore in occasione della Festa dello Sport, a Genova fino a domenica 20 maggio 2018.



A Van Gogh Alive – The Experience il pubblico genovese, ma non solo, potrà ammirare a 360° i capolavori immortali di Van Gogh grazie alle oltre 3.000 immagini ad alta risoluzione proiettate a grandi dimensioni attraverso la potente tecnologia SENSORY4™. La bellezza delle opere, vibranti per il tratto e l'intensità dei colori, le animazioni, la grandezza degli schermi e i piani visivi permettono di apprezzare dettagli altrimenti non percepibili e fanno di "Van Gogh Alive – The Experience" un evento immersivo che ha entusiasmato milioni di visitatori nel mondo, 500mila solo in Italia.