Venerdì a Genova la Festa della Musica a cura di Civ Casana ed Assoartisti

Genova - Civ Casana e Assoartisti Confesercenti aderiscono alla Festa della Musica in programma, come ogni anno, venerdì 21 giugno nel giorno del solstizio d'estate.



Evento ideato nel 1982 dall'allora ministro della cultura Jack Lang, che invitava tutti i musicisti, professionisti ed amatori a suonare per le strade di Parigi nella notte più breve dell'anno, da allora la "Fête de la Musique" è andata diffondendosi prima nel resto del paese e poi, dal 1995, in tutta Europa con le adesioni, tra le altre, di Atene, Barcellona, Berlino, Budapest, Bruxelles, Lisbona, Liverpool, Losanna, Madrid, Milano, Napoli, Praga e Roma.



L'edizione 2019 rappresenterà dunque per il Centro storico di Genova la prima esperienza di partecipazione ad un evento internazionale di tale levatura, grazie alla volontà di musicisti, operatori economici e addetti ai lavori del mondo musicale. L'evento è gratuito e aperto a tutti.



Tre i concerti in programma, a partire dalle ore 17, in piazza dei Garibaldi, dove al termine, intorno alle 19 circa, avrà luogo un piccolo rinfresco.