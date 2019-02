Venerdì presentazione del libro `Capire i fatti. Saggi divulgativi di Politica economica e Società`

Genova - Il Centro in Europa, in collaborazione con l’associazione Le Radici e le Ali, organizza venerdì 8 febbraio 2019 alle ore 17.00 presso la nostra sede di Via dei Giustiniani 12/4, l’incontro per la presentazione del libro Capire i fatti. Saggi divulgativi di Politica economica e Società dell’economista Bruno Soro, già professore dell’Università degli Studi di Genova, con una prefazione di Luca Ubaldeschi, attuale direttore del giornale Il Secolo XIX. Introduce Carlotta Gualco, direttrice del Centro in Europa, e insieme all’autore interverranno Anna Colombo, consigliere speciale gruppo S&D del Parlamento europeo e Guido Levi, docente di Storia contemporanea presso l’Ateneo genovese.



Il volume presentato raccoglie una selezione di diciotto saggi scritti da Bruno Soro negli ultimi quindici anni, e affronta con un approccio divulgativo i principali temi dell’economia contemporanea come la moneta unica europea, le politiche dell’Unione europea, con riferimento alla situazione economica italiana di oggi e ai problemi specifici dell’economia ligure e piemontese.



Ingresso libero.