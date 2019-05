Villa Croce, riapre il Museo di Arte Contemporanea

Una speciale project room sarà destinata ai nuovi linguaggi espressi da giovani artisti e studenti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti

Genova - Riapre il Museo d’arte contemporanea di Villa Croce, che torna a nuova vita per riprendere il suo posto nel panorama della cultura contemporanea. Tutti gli spazi della villa sono stati ripensati per questo evento, con un nuovo progetto illuminotecnico e l’esposizione della collezione permanente lungo i tre piani del museo, aperti ad accogliere i visitatori e la città.



Progetti - Una speciale project room sarà destinata ai nuovi linguaggi espressi da giovani artisti e studenti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti per creare un rapporto privilegiato di scambio nella realizzazione di progetti e situazioni artistiche.



Mostre - Si riattivano i laboratori didattici per le scuole in un nuovo ambiente e riapre la biblioteca specializzata in arte contemporanea, che ha aumentato la sua capacità di accoglienza e si ripresenta sotto una veste artistica come ideale prosecuzione del museo. In questa cornice rinnovata, verranno allestite mostre di arte contemporanea e programmati conferenze ed eventi legati alle ricerche e alla cultura attuale.