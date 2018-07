Villa Croce, un fine luglio molto Pop

Nel parco concerti di Nesli e di Morgan

Genova - Continua a la stagione musicale nel parco di Villa Croce. Scrigno d'arte e cultura di Carignano. Momentum Events di Simone Sangalli, dopo il clamoroso successo della Silent Disco di qualche giorno fa (con immancabile replica il 15 luglio), porterà a Genova due grandi nomi del panorama Pop: Nesli il 20 luglio e Morgan il 28 di luglio.



Nesli, che ha scelto la città della Lanterna per lanciare un tour che prenderà poi il via in autunno. Genova sarà l'anteprima e l'occasione per raccontare in musica "Viva la vita", il singolo uscito l'8 giugno. Nesli, all'anagrafe Francesco Tarducci, è lanciatissimo e dopo l'esperienza sanremese, a 38 anni, ha saputo crearsi uno spazio importante nel panorama della musica pop senza rinunciare all'impegno e al romanticismo. "Credici ancora anche quando la strada è in salita anche se non migliora comunque vada Viva la Vita", recitano alcuni dei versi del nuovo singolo di Nesli, una canzone manifesto che incoraggia a non perdere la fiducia in se stessi e nel prossimo in un'epoca particolarmente ostica.



Nell'estate genovese il concerto di Morgan arriva come una bellissima sorpresa. L'appuntamento è per il 28 luglio nella suggestiva cornice del parco di Villa Croce. Il signor Marco Castoldi, per tutti Morgan, è oggi un autore e musicista maturo, che riesce a dare il meglio di se stesso dal vivo. 46 anni, di Milano, in occasione del concerto del capoluogo ligure, Morgan ripercorrerà la sua carriera, facendo sognare almeno due generazioni di fans. E a ricordarci il personaggio-Morgan sono le sue parole: "Tutti sono interessati solo ai soldi, fanno le cose per soldi, muovono il culo per soldi, amano e odiano per soldi. Io ai soldi ci penso poco perché privilegio le idee, la ricerca, l'arte, e infatti fino ad ora, o mi hanno fregato, o io mi sono fatto fregare. Ma fatto sta che di famiglie me ho mantenute parecchie a conti fatti, e senza neanche sapere chi fossero. Non consiglio la mia modalità a chi nella vita corre per far soldi. C'è un vantaggio però, che quando mancano, io sono tranquillo, perché la mia ricchezza è fatta di altro: di sguardi, di parole dolci e di note". Anche a Genova, confermerà di essere dei cantautori, interpreti e musicisti di maggior talento sulla scena nazionale. Oltre che un personaggio a tutto tondo: innamorato della musica e del suo pubblico. In poche parole il concerto del 28 luglio sarà un'occasione da non perdere. Anche perché non saranno molte le date live di Morgan e della sua band.



Costo degli ingressi 20 euro.