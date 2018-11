Weekend al Rodizio del Pian dei Grilli: Luca e Mia e The Vintage Duet

Genova - Il prossimo sarà un fine settimana all'insegna della musica nel tipico locale del Rodizio del Pian ei Grilli (Voltaggio) con ben due appuntamenti.



Venerdì 23 novembre musica live con Luca & Mia. Il chitarrista Luca Borriello accompagnerà la meravigliosa voce di Mia per una serata indimenticabile dove i presenti verranno trascinati in un coinvolgente viaggio tra le più grandi hit internazionali rivisitate in chiave acustica.



Sabato 24 novembre spazio al duo THE VINTAGE DUET nato dal sodalizio fra Matteo Nocco - storico chitarrista elettrico della scena underground genovese, organizzatore di eventi e direttore artistico - e Fabrizio Salvini - musicista genovese, polistrumentista, arrangiatore. Il duo propone musica vintage originariamente incisa solo su vinile. Dal country al blues d'autore, dal pop di qualità all'improvvisazione su brani anni 80. Bob Dylan, Johnny Cash, David Bowie, Bee Gees, Willie Nelson, Ray Charles, Depeche Mode, Rod Steward e molti altri grandi autori del passato, in un'atmosfera intimistica e decadente, tipica del passaggio fra la fine degli ann 70 ed i primi anni 80. Matteo Nocco - Chitarra Acustica, Ukulele, Voce. Fabrizio Salvini - Basso elettrico, mini drum kit, flauto traverso, voce.



Prima dello spettacolo, caratteristica cena brasiliana della migliore qualità con Rodizio e Churrasco per prenotazioni 010 969392