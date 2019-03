`Blue Economy Summit`, dal 13 al 15 maggio la II edizione

Genova - Si svolgerà a Genova dal 13 al 15 maggio la II edizione del Blue Economy Summit, la manifestazione dedicata alle diverse filiere produttive legate al mare, promossa dal Comune di Genova e dall'Associazione Genova Smart City con il supporto tecnico e organizzativo di Clickutility Team. Il summit esplorerà, attraverso convegni, workshop, visite tecniche e momenti di networking, tutte le attività che utilizzano il mare, le coste e i fondali come risorse per attività industriali e per lo sviluppo di servizi, quali porti, logistica e trasporti, cantieristica da diporto e non, turismo marittimo, costiero e di crociera, pesca, acquacultura, biotecnologie marine ed energie rinnovabili marine.



Teatro della manifestazione sarà Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, che ospiterà le sessioni congressuali cui si alterneranno incontri a Palazzo San Giorgio e visite tecniche gratuite per gli studenti presso le eccellenze del Porto. Quattro le aree tematiche in cui saranno coinvolti istituzioni, imprenditori e ospiti esteri per avviare confronti e occasioni di sviluppo internazionale per il territorio. Genova, Capitale della Blue Economy: le prospettive di sviluppo del Waterfront e del Porto; le dinamiche economiche e marittime del Mediterraneo, tra Europa e Cina. Dove si colloca l'Italia e quali opportunità di sviluppo. Evoluzione tecnologica: sviluppo di percorsi di open innovation e start Up. I Protagonisti della Blue Economy si raccontano: percorsi di sviluppo e nuove professioni nell'economia del mare



«Nella prima edizione - dichiara l'assessore allo Sviluppo Economico Giancarlo Vinacci – abbiamo coinvolto oltre 2000 persone tra relatori, addetti ai lavori, studenti e cittadini e si sono avvicendati sul palco investitori, imprenditori e manager appartenenti alle migliori eccellenze, italiane e non, attive nelle differenti filiere della Blue Economy. Abbiamo illustrato l'importanza dell'economia del mare sul tessuto imprenditoriale di Genova e della Liguria, creando consapevolezza di quanto rappresenti un'opportunità di sviluppo imprenditoriale e di rilancio occupazionale e necessiti di una strategia a lungo termine che sostenga la crescita economica locale e nazionale. Con questa seconda edizione, sotto l'egida del Genoa Blue Forum, il Protocollo d'Intesa con tutte le altre Istituzioni cittadine fortemente voluto da questa amministrazione, vogliamo ribadire il ruolo da protagonista di Genova che, per caratteristiche e competenze, può candidarsi e consolidarsi tra i centri di riferimento internazionali per la Blue Economy».



Il Blue Economy Summit rientra negli appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi dal Comune di Genova, Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova e Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi. www.besummit.it