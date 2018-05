«Bollette non pagate. Il sogno è già realtà per 20 mila italiani»

Oltre 2 milioni di euro di sconti reali crescenti distribuiti in tre anni da ‘ZERO’, il primo social utility network della storia

Genova - Alessandro Meluzzi – noto psichiatra, criminologo e anchorman televisivo - l’ha definito “un esempio di tecnologia finalizzata ai bisogni dell’umano”. L’idea è di Cristiano Bilucaglia, talentuoso ingegnere biomedico e informatico piemontese. Si chiama ‘ZERO’ (www.scelgozero.it) «il primo social utility network della storia: nato per azzerare, lo rivela il nome stesso, le bollette di luce e gas. Canone Rai e accise comprese»



«Un sogno divenuto già realtà per ben 20 mila italiani, in soli 35 mesi di attività, dal 2015 a oggi. E il numero cresce continuamente, espandendosi a macchia d’olio in tutto il Paese.

‘ZERO’ è un progetto di ‘uBroker Srl’ (www.ubroker.it), la start-up milionaria torinese che ha rivoluzionato i consumi di privati e imprese, attestandosi a quota oltre 25 milioni di euro di giro d’affari, e una crescita galoppante del 300% annuo nel primo triennio di attività. Costi, tariffe, dettaglio spesa, persino Canone Rai e accise vengono totalmente cancellati in bolletta, per chi sceglie di affidare a ‘ZERO’ le proprie forniture primarie. Un risultato straordinario, unico al mondo, ottenuto con l’erogazione in fattura di un monte sconti complessivo di oltre 2 milioni di euro in forte crescita. Già, perché ‘ZERO’, oltre a tutelare il risparmio e far felici i portafogli e le tasche dei propri clienti, distribuisce ricchezza: come? Chi sceglie di aderire al progetto, contribuendo alla sua diffusione virtuosa sul territorio, oltre all’azzeramento della bolletta, ottiene la possibilità concreta di portare a casa ricavi anche consistenti. Guadagnare risparmiando, oggi, è possibile».