`Crescere in digitale`, scatta la seconda edizione ma i ragazzi sono ancora pochi

Genova - Parte alla Camera di commercio di Genova la seconda edizione di "Crescere in digitale", pensato per formare i giovani nelle competenze digitali e avvicinare al web le imprese italiane. Ci sono oltre 100 imprese pronte, dall'altra parte però mancano i ragazzi che per ora sono solo una decina.



Corso - «Purtroppo abbiamo la fila di imprese disposte a ospitare giovani digitalizzatori ma l'offerta di tirocinanti è molto bassa - dice il segretario generale della Camera di commercio Maurizio Caviglia al termine del primo matching fra aziende e ragazzi - Eppure bastano un corso on line e un po' di attitudine al digitale per essere inseriti in un'azienda con buone probabilità di assunzione. Nelle precedenti edizioni la percentuale è stata di 1 su 3».