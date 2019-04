`Design Week Genova`, da giovedì 23 a lunedì 27 maggio nel centro storico

Genova - Non solo Milano, anche la Superba ha la sua Design Week d’eccellenza, e sarà allestita in uno scenario particolarmente suggestivo. Infatti, dopo l’assaggio dello scorso novembre, nasce ora ufficialmente la Design Week Genova. Da giovedì 23 a lunedì 27 maggio, riprendendo una formula in auge oltre due secoli fa, l’esposizione diffusa si estenderà in un’area del centro storico compresa tra via San Lorenzo, via San Bernardo, salita Pollaiuoli e via Canneto il Curto.



La manifestazione renderà concreto il sogno di far riscoprire le radici e le meraviglie di questa zona attraverso proposte all’avanguardia. Le creazioni porteranno la firma di architetti e designer nazionali e internazionali, affermati professionisti e giovani emergenti desiderosi di fare conoscere i propri lavori. Tutti, più e meno noti, saranno coinvolti in questo progetto di valorizzazione e gestione condivisa degli spazi espositivi che mira al rinascimento culturale ed economico della città antica.







L’evento è organizzato dall’associazione di promozione sociale DiDe_Distretto del Design, realtà che riunisce imprese, professionisti e singoli cittadini che vivono, lavorano o gravitano attorno a piazza dei Giustiniani. Ha il patrocinio del Comune di Genova e, oltre a quella dell’assessorato al Commercio e turismo e del Municipio I Centro Est, vanta la collaborazione di Camera di Commercio di Genova, Confcommercio, dAD/Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova, Ordine e Fondazione degli Architetti.







È ancora possibile esserne protagonisti. I giovani designer che intendono farne parte hanno tempo sino al 18 aprile per inviare all’indirizzo dide.genova@gmail.com due immagini di uno o più oggetti di design, d’arredo e/o complemento, disegnati e già realizzati anche solo sotto forma di prototipo. Dovranno inoltre allegare il proprio curriculum e un testo che illustri il progetto. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito calldesignweek.site123.me/.



La Design Week Genova sarà divisa in tre sezioni: le attività commerciali del settore, eccellenze della nostra città, sono state invitate ad installare le loro esposizioni nei magnifici atrii e cortili dei palazzi storici presenti all’interno del Distretto del Design; i singoli designer esporranno le loro realizzazioni nelle vetrine di attività commerciali, di altri spazi espositivi individuati, negli atrii di dimensione più contenuta e in locali attualmente non locati, ma puliti e sgombri, concessi gentilmente dai relativi proprietari; infine gli studenti del dAD/Dipartimento di Architettura e Design e i giovani designer esporranno in un unico luogo presentando una collettiva dei loro prototipi o progetti.