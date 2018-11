«Genova è centrale per noi»

Lo ha confermato la compagnia CMA CGM che ha festeggiato i 40 anni

Genova - «Dopo il crollo del Morandi, CMA CGM non ha abbandonato Genova. Non è stata tolta nemmeno una nave»: lo ha dichiarato Paolo Lo Bianco, managing director di Cma Cgm Italy ha affermato durante la celebrazione per i 40 anni della compagnia. Con lui c’era anche il senior vice president Mathieu Friedberg che ha spiegato la strategia per i prossimi 5 anni.



«Dobbiamo puntare sui servizi - più qualità e attenzione al cliente - sulla trasformazione digitale e sulla logistica». In Italia la compagnia francese impiega circa 200 persone e il 75% lavora nella sede di Genova. «I volumi di traffico - ha proseguito Lo Bianco - seguiranno il trend di crescita del mercato e su Genova non sentiremo contraccolpi per il crollo del Morandi».

Alla celebrazione erano presenti, tra gli altri, Aldo e Roberto Spinelli, che gestiscono il terminal utilizzato dalla compagnia di navigazione, l’Ammiraglio Nicola Carlone, Piero Lazzeri (Bcube), Gian Enzo Duci, presidente di Federagenti e Nicoletta Viziano.