«I 5 Stelle chiudono l’Ilva? Tutti a casa di Beppe Grillo»

Sindacati sul piede di guerra contro l'ipotesi di chiusura degli stabilimenti

Genova - «Siamo pronti ad andare in massa a Sant’Ilario (quartiere dove risiede Beppe Grillo), qualora il contratto di programma tra Lega e M5S dovesse confermare la volontà di chiudere l’Ilva»: lo ha dichiarato Armando Palombo, contattato da Primocanale dopo le dichiarazioni da parte di Lorenzo Fioramonti consulente economico di Luigi Di Maio, indicato quale ministro dell'Economia in pectore, ha annunciato che i 5S sono per una chiusura programmata dell'Ilva con riconversione economica.



Accordo di Programma - «Sono sconcertato – ha aggiunto Palombo - qui parlano persone che non conoscono le reali situazioni. A Genova abbiamo fatto un accordo di programma, non ci fidavamo della politica allora, figuriamoci ora. Siamo pronti a manifestare con tutte le nostre forze».



Battaglia - A Primocanale hanno espresso le loro perplessità altri due sindacalisti. «Dell'ipotesi chiusura c'è scritto testualmente nel contratto, non solo nel blog del M5s – ha aggiunto Antonio Apa, segretario generale Uilm – Bisogna vedere qual è l'idea di green economy che hanno in mente». «È possibile ambientalizzare e allo stesso tempo mantenere la siderurgia in Italia – ha concluso Alessandro Vella, segretario generale Fim Cisl - Ma se il programma del nuovo governo sarà quello prospettato della chiusura, sarà battaglia in piazza».