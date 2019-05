«Insufficienti i fondi per ristorare chi subisce il cantiere del ponte»

Genova - «La riapertura ieri del tavolo Pris, per individuare i criteri della distribuzione dei 7 milioni nel paniere delle disponibilità del Commissario ai residenti coinvolti nelle demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi, ha evidenziato l'insufficienza dello stanziamento. Le risorse sarebbero state congrue per i soli appartamenti dei residenti limitrofi al ponte (circa 300, del Comitato ai Confini della Zona Rossa, che strenuamente hanno lottato per averle), per metterli in condizione di collocarsi provvisoriamente altrove e avere comunque un indennizzo per il venir meno della vivibilità dato che i lavori si svolgono 24 ore su 24»: così le associazioni dei consumatori tramite una nota.



Risorse - «La riunione ha fatto emergere quello che le associazioni dei consumatori avevano già prefigurato e proposto negli emendamenti al Decreto Genova e successivamente nella legge finanziaria - dichiarano Stefano Salvetti, Presidente del Coordinamento Ligure Consumatori Utenti e di Adiconsum, e Rosanna Stifano, Presidente Assoutenti Genova -Servirebbe cioè uno stanziamento di 15 milioni per intervenire su quasi 900 abitazioni, riconoscendo con gradualità il ristoro nella filiera degli inconvenienti che cagiona il cantiere: rumore, polveri, movimentazione mezzi, trasporti rallentati. Non ci si può esimere dal chiedere al governo di colmare con urgenza questa lacuna».