Genova - Si sono svolti questa mattina in contemporanea davanti alle principali sedi di GNV i presidi organizzati da Filt Cgil Fit Cisl Uil trasporti per dire no all'autoproduzione sulle banchine.



Motivazione - «GNV infatti ha fatto richiesta di attivare l'autoproduzione sulle navi della tratta Napoli Palermo; tale richiesta mette a rischio la tenuta dei livelli occupazionali e di reddito dei lavoratori portuali ex art. 17 legge 89/94 (compagnie). Per contrastare questa posizione che porta con sé anche l'abbassamento degli standard di sicurezza per i lavoratori dei porti e dei marittimi, abbiamo organizzato per oggi davanti alle sedi GNV presidi di protesta. La Filt era presente questa mattina davanti a GNV a Sampierdarena e una delegazione ha partecipato in solidarietà al presidio di Napoli».