`Per un´Europa solidale e accogliente`: la Cisl Liguria e la Fnp Cisl in convegno a Genova

Genova - “Per un'Europa solidale e accogliente”, è il titolo del convegno organizzato presso la sala Quadrivium a Genova dalla Cisl Liguria e dalla Fnp Cisl Liguria. All'iniziativa hanno preso parte la segretaria generale Cisl Annamaria Furlan e il segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri, i segretari nazionale e regionale Fnp Patrizia Volponi e Gianfranco Lagostena, Sua Eminenza Cardinale Angelo Bagnasco e l'ex dirigente UE, presidente di “Apice”, Franco Chittolina.



Futuro - «Occorre più Europa - osserva il segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri - ma dev'essere un’Europa diversa. Ci accingiamo alle elezioni europee e questo significa che ogni cittadino dell’Unione ha in mano la sua quota di futuro del grande disegno dei padri fondatori. Io credo che il primo impegno sia quello di andare a votare. Il secondo è quello di scegliere sì in base ai propri convincimenti, ma sempre avendo chiara la prospettiva che i problemi oggi hanno una dimensione tale che è impossibile risolverli su scala nazionale. L'Ue com'è oggi non funziona e va corretta, ma nessuno dei Paesi che vi aderiscono può fare a meno dell'Ue".



Consolidamento - «L'Europa va rafforzata e consolidata, resa più competitiva per il benessere di tutti gli Stati membri – spiega Gianfranco Lagostena, segretario generale Fnp Cisl Liguria – Attraverso questa iniziativa abbiamo inteso stimolare un confronto sulla consapevolezza dell'appartenenza all'Europa e sul voto consapevole: siamo ancora una grande potenza economica, industriale, culturale. Ma bisogna fare passi in avanti in termini di condivisione di prospettive e rafforzamento per contrastare i sovranismi».



Tutela - Secondo la Cisl e la sua federazione dei pensionati servono risposte concrete per far fronte alla complessa situazione economica, sociale e culturale che vive oggi l'Europa, una istituzione democratica che va rafforzata nei suoi princìpi di comunità, accoglienza, solidarietà e regole condivise per valorizzare il lavoro, le tutele e i diritti di tutti.