`Unicef Summer Gala`, Riva dona una Fiat 500

Genova - In occasione del primo UNICEF Summer Gala, Riva ha donato un esemplare unico di Fiat 500 Riva Cabriolet che è stato messo all’asta durante l’esclusivo evento benefico che si è

tenuto ieri sera nella splendida cornice di Porto Cervo.



Riva e Ferretti Group si sono schierati a fianco dell’UNICEF per sostenere i programmi dell’ente delle Nazioni Unite di lotta alla mortalità infantile e di protezione dei bambini. La vettura, la nr. 069/500 di Fiat 500 Riva Cabriolet della Limited Edition frutto della epocale collaborazione fra i due brand, è stata infatti messa a disposizione dal cantiere e venduta all’asta benefica durante una serata di gala ricca di glamour, che ha visto la partecipazione di ospiti internazionali dal mondo del cinema e della musica.



Nata dall’incontro tra due icone assolute dell’automobilismo e della nautica, denominata “The Smallest Yacht in the world”, la Fiat 500 Riva si distingue per scelte estetiche uniche e materiali preziosi firmati Riva. La plancia è in vero mogano con intarsi in acero, le stesse essenze impiegate nella realizzazione degli yacht Riva, mentre l’esclusiva targhetta numerata in edizione limitata sulle prime 500 unità. L’esemplare donato da Riva per l’iniziativa di charity è inoltre dotato di un Owner Set personalizzato in esclusiva da Poltrona Frau e normalmente riservato soltanto agli armatori.