10mila rifiuti di Genova saranno smaltiti in Emilia Romagna

Genova - Dieci mila tonnellate di rifiuti provenienti dalla Città Metropolitana di Genova andranno in Emilia Romagna: la spazzatura verrà smaltita negli inceneritori di Parma e Piacenza. Lo ha deciso la Giunta dell'Emilia-Romagna, in base al Patto per sviluppo siglato nel 2017 dalle due Regioni.



Spesa - Ai due comuni, la Regione Liguria pagherà un contributo aggiuntivo di 14 euro a tonnellata in più rispetto al costo ordinario come 'rimborso ambientale'. «La richiesta ligure era per 15mila tonnellate", ma è stato deciso di accoglierne 10 mila, precisa l'assessore regionale all'ambiente Paola Gazzolo - e Parma e Piacenza erano le città più vicine alla Liguria. L'emergenza temporanea di Genova deriva dall'assenza della piena operatività nell'impianto Scarpino 3, a servizio del capoluogo ligure e in attesa di essere adeguato alle direttive ministeriali sul pretrattamento dei rifiuti.