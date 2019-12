5 consigli prima di acquistare casa a Genova

Genova - Genova è una città senza tempo, patria del cantautorato italiano e di una ricca cultura sia artistica che letteraria. Il suo cuore pulsante è rappresentato da un intricato dedalo di strade e vicoli che si snodano nel centro storico, animando piazze e locande, negozi e proposte di artigianato locale. Acquistare un immobile nel capoluogo ligure è sicuramente un investimento a lungo termine, in grado di apportare stabilità e completezza in una delle destinazioni più apprezzate della nostra Italia.



Dalla cucina tipica alla convivialità della gente, passando per il dinamismo studentesco e lavorativo che anima il tessuto sociale della città: non manca davvero nulla per scegliere l’immobile che hai sempre sognato di avere in prossimità della costa francese e delle più importanti metropoli tricolori, Milano e Torino. Cosa tenere a mente prima di investire il tuo patrimonio in una casa a Genova? In questo articolo abbiamo scelto di affrontare l’argomento per consigliarti in merito a una scelta così importante della tua vita: ecco cosa sapere.



Acquistare casa a Genova: i consigli di Tecnocasa

Acquistare un immobile è un processo delicato, sia sotto il profilo economico sia sotto quello strettamente psicologico ed emozionale; cercare di capire le tue reali necessità è il primo passo con cui potrai essere certo di rimanere soddisfatto della tua scelta anche con il trascorrere del tempo.



Genova è sicuramente una realtà cittadina sui generis: il nostro primo suggerimento riguarda la zona in cui desideri abitare. Il centro del capoluogo ligure vanta un fascino storico e architettonico senza tempo, in grado di offrire una buona connessione con le aree urbane che si allargano a macchia d’olio lungo il litorale e l’entroterra. Di contro, la fascia costiera è una meta sempre più apprezzata in virtù della vicinanza al mare e alla magnifica regione delle Cinque Terre.

Inoltre, bisogna tenere a mente la possibilità di monetizzare facilmente il proprio investimento durante il periodo estivo, quando il flusso turistico è in costante aumento e sono molte le occasioni di trasformare un alloggio privato in una casa-vacanza a misura di viaggiatore.



In secondo luogo, è importante stabilire un budget di riferimento (per metro quadro) che possa garantirti un primo orientamento tra le centinaia di proposte che vengono aggiornate quotidianamente.

Sebbene il prezzo sia spesso considerato come un limite, esso non è tutto: concentrarti sulla trattativa è importante per non lasciarti influenzare eccessivamente dal costo medio di una data area della città. Ricorda, ogni immobile è un mondo a sé stante, con pregi e difetti che devi considerare di volta in volta in base alle tue reali necessità!





Genova: come trovare un’agenzia immobiliare competente e professionale?

Il terzo punto indispensabile riguarda la scelta di una buona agenzia immobiliare con cui portare avanti il tuo acquisto. Tecnocasa, a tal proposito, è leader da oltre 40 anni nella compravendita di immobili presenti in maniera capillare su tutto il territorio nazionale. Le proposte della piattaforma online permettono di accedere a una lista altamente specifica e qualificata di case che possono soddisfare ogni esigenza, con numerosi annunci di trilocali in vendita a Genova.



Come orientarti tra gli annunci attualmente in corso di validità? Non resta altro da fare che selezionare le caratteristiche del tuo immobile ideale, così da operare una prima selezione fra le alternative proposte: costo per metro quadro, zona di interesse, numero di stanze, foto particolareggiate della struttura e tutte le specifiche tecniche che possono aiutarti nella scelta. Tecnocasa può davvero fare la differenza per seguirti step-by-step fino alla firma del rogito d’acquisto.



In quarto luogo, attenzione al condominio e alle spese accessorie che devono essere spesso sommate al pagamento del mutuo: comprendere la tipologia di struttura abitativa che si sceglie di acquistare, infatti è il primo passo per non avere sorprese in seguito. Infine, non resta altro da fare che vivere appieno l'anima di una città in grado di affascinare migliaia di persone ogni anno; trattandosi di un acquisto fortemente emozionale, è importante percepire un forte legame con l'immobile che si decide di abitare, così da vivere appieno la bellezza del capoluogo ligure!