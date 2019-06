A Brigida Gallinaro il `Premio Senior` 2019

Genova - In occasione del Silver Economy Forum, sabato 15 giugno nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa (Genova, via XX Settembre 44) Giancarlo Vinacci, assessore allo Sviluppo e promozione economica del Comune di Genova, conferirà il Premio Senior dell’Anno 2019 a Brigida Gallinaro, vicepresidente nazionale dell’Associazione 50&Più nonché presidente regionale e provinciale dell’Associazione 50&Più Genova, come riconoscimento all’impegno profuso a favore dei senior.



Brigida Gallinaro, promotrice della Festa dei Nonni, da dieci anni ricopre cariche apicali all’interno dell’Associazione fondata proprio per diffondere il riconoscimento degli anziani come risorsa della società, da valorizzare promuovendone il protagonismo attivo e l’immagine positiva. Attività socio-culturale in linea con gli obiettivi del Silver Economy Forum, in programma a Genova dal 13 al 15 giugno, promosso dall’Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City, arrivato alla seconda edizione, che si propone di esplorare tutte le attività che possono contribuire a sviluppare i temi più importanti della silver age, dal turismo, alla salute, dai consumi alla domotica. “È con grande emozione – dichiara Brigida Gallinaro – che ricevo un riconoscimento per un’attività in cui la maggiore soddisfazione è il confronto con uomini e donne che fanno dell’età una risorsa da mettere a disposizione degli altri, con ottimismo e passione”.