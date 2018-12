A Trieste il battesimo di Costa Venezia, la prima nave costruita per il mercato cinese

Genova - Si terrà a Trieste il 1 marzo 2019 la cerimonia di battesimo di Costa Venezia, la prima nave di Costa Crociere progettata appositamente per offrire al mercato cinese il meglio dell’Italia, che è attualmente in costruzione presso lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone.



Costa Venezia fa parte di un piano di espansione che comprende un totale di 7 nuove navi in consegna per il Gruppo Costa entro il 2023, per un investimento complessivo di oltre 6 miliardi di euro. Con una stazza di 135.500 tonnellate lorde, una lunghezza di 323 metri e una capacità di oltre 5.100 ospiti, Costa Venezia sarà la più grande nave introdotta da Costa nel mercato cinese. Proporrà una serie di innovazioni mai viste prima, pensate in maniera specifica per la clientela cinese, che porteranno gli ospiti alla scoperta della cultura, dello stile di vita e delle eccellenze italiane, a cominciare dagli interni, ispirati alla città di Venezia.



Il programma dei festeggiamenti per il battesimo di Costa Venezia a Trieste, in via di definizione con ulteriori importanti novità che potrebbero essere comunicate nei mesi a venire, prevede il coinvolgimento dell’intera città grazie a uno spettacolo di fuochi d’artificio che sarà visibile da Piazza Unità d’Italia e maxi schermi per seguire la cerimonia di taglio del nastro. All’evento parteciperanno circa 1.500 ospiti provenienti da Cina, Corea del Sud, Giappone e da vari paesi europei, che avranno la possibilità anche di scoprire Trieste e il suo territorio, dal momento che la nave rimarrà ormeggiata nel porto giuliano sino al 3 marzo, quando partirà per la sua prima crociera. Si tratta di una ulteriore ricaduta positiva per la regione, in aggiunta a quelle derivanti dalla costruzione della nave nel cantiere di Monfalcone, che sta coinvolgendo migliaia di lavoratori dei cantieri e dipendenti dell’indotto.



"Siamo molto lieti di festeggiare il battesimo di Costa Venezia in una bellissima città italiana come Trieste. Costa è stata la prima compagnia ad operare in Cina nel 2006 e negli anni ci siamo affermati come leader offrendo un prodotto che punta sull’eccellenza italiana. Costa Venezia proporrà ulteriori novità mai viste prima, pensate appositamente per offrire al cliente cinese un’autentica esperienza italiana, che segneranno una nuova era non solo per Costa ma per l’intero mercato cinese, tra i più promettenti al mondo in termini di crescita futura” - ha dichiarato Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Group Asia.



Il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha commentato: “È un grande piacere per la città di Trieste tenere a battesimo la nuova nata del Gruppo Costa Crociere. Con grande orgoglio, sia dal punto di vista istituzionale che personale, applaudo a questo nuovo gioiello, frutto dei migliori talenti della cantieristica e del design italiano che risiedono nella nostra regione e città. Le nostre intelligenze, i nostri valori sono ben radicati nel Gruppo Costa e la nuova nata, assieme alle altre Regine che abbiamo avuto il piacere di ammirare nel nostro Golfo, sarà l’ulteriore ambasciatrice del Made in Italy nel Mondo. Tra Trieste ed il Gruppo Costa c’è un legame forte e di reciproco rispetto che sono sicuro continuerà a rafforzarsi”.



Costa Venezia farà rivivere agli ospiti cinesi l’unicità della cultura veneziana e italiana. Il teatro della nave sarà ispirato al teatro veneziano "La Fenice"; l'atrio principale ricorderà "Piazza San Marco", mentre i ristoranti ricalcheranno la tipica architettura delle calli e dei campi veneziani. A bordo ci saranno anche delle vere e proprie gondole, realizzate dagli artigiani dello Squero di San Trovaso, mentre un'incantevole festa in maschera ricreerà la magica atmosfera del famoso Carnevale di Venezia. Gli ospiti potranno inoltre assaporare le prelibatezze della cucina italiana, fare shopping nei negozi di bordo con tanti marchi famosi del “made in Italy” e godersi l'intrattenimento italiano di fama internazionale. Allo stesso tempo potranno sentirsi come a casa loro, grazie all’offerta di un’ampia scelta di cucina cinese, del karaoke in stile cinese, e di feste come il "Golden Party", pieno di sorprese e di regali da poter vincere ogni dieci minuti.



La prima crociera di Costa Venezia, quella di vernissage, partirà da Trieste il 3 marzo 2019, diretta in Grecia e Croazia. L'8 marzo la nave sarà nuovamente a Trieste per la partenza della crociera inaugurale: un viaggio eccezionale, lungo ben 53 giorni, sulle orme di Marco Polo, che attraverserà il Mediterraneo, il Medio Oriente, il sud-est asiatico e l'Asia orientale, prima di arrivare a Tokyo. Quella di vernissage e la crociera inaugurale saranno le uniche partenze disponibili per gli ospiti europei e americani per godersi una vacanza sulla nuova nave. Dal 18 maggio 2019 infatti Costa Venezia sarà dedicata esclusivamente agli ospiti cinesi, offrendo crociere in Asia con partenza da Shanghai.



Costa Venezia sarà la seconda nave Costa battezzata a Trieste: nel 2011, nella splendida cornice di Piazza Unità d’Italia, si erano svolti i festeggiamenti per l’inaugurazione di Costa Favolosa. Dopo Costa Venezia, la prossima nuova nave del gruppo a entrare in servizio, nell’ottobre 2019, sarà Costa Smeralda, nuova ammiraglia del marchio Costa Crociere e prima nave per il mercato globale alimentata a LNG. Una seconda nave progettata esclusivamente per il mercato cinese, gemella di Costa Venezia, è attualmente in costruzione da Fincantieri a Marghera, con consegna prevista nel 2020.