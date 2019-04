Abbigliamento, corso base di inglese per rivolto ai commessi

Promosso da Cescot e Fismo Confesercenti

Genova - Nell'ottica di rafforzare il ruolo di Genova e della Liguria come meta turistica e di migliorare il servizio di accoglienza ai visitatori stranieri, Fismo Confesercenti promuove un corso base di inglese rivolto ai commessi del settore abbigliamento.



Finalità del corso, che si struttura in quattro mattinate di lezione per un totale di 16 ore, è fornire gli strumenti necessari ad affrontare le principali fasi della vendita - accoglienza, scelta del capo, prova in camerino e cassa - mettendo il personale nella condizione di conoscere un kit di parole chiave e frasi indispensabili per l’interazione con il cliente straniero.



«L'idea nasce dall'esigenza di dare la possibilità ai nostri collaboratori di essere piú preparati ed efficaci nell'accoglienza del turista in negozio - spiega Francesca Recine, presidente provinciale Fismo Confesercenti -. In questo modo contribuiamo a dare alla figura dell'addetto alla vendita un profilo sempre più aggiornato, specializzato, competente e perfomante».



Le lezioni si svolgeranno presso la sede regionale di Confesercenti in via Balbi 38 b a Genova, a partire da lunedì 20 maggio e con cadenza settimanale. I posti sono limitati affinché gli iscritti possano essere seguiti scrupolosamente e beneficiare del giusto spazio durante le esercitazioni pratiche in situazione. Il corso è indirizzato ai soci di Confesercenti ma, in via promozionale, chi volesse associarsi contestualmente all'iscrizione potrà usufruire di un posto gratuito.