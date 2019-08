Accordo AMT e Poste per rinnovare l´abbonamento negli Uffici postali

Genova - nel Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, è stato presentato il nuovo servizio che permette di pagare il rinnovo dell'abbonamento AMT nei 70 sportelli di Poste Italiane della città e negli oltre 12.800 Uffici dislocati sul territorio nazionale. Negli sportelli postali, infatti, si potrà effettuare il rinnovo degli abbonamenti AMT CityPass annuali e mensili.



Abbonamenti - In particolare si possono rinnovare gli abbonamenti annuali ordinari, gli annuali per studenti under 19, l’abbonamento giovani under 14 e il mensile ordinario da 46 euro. È possibile rinnovare anche il mensile agevolato purché in possesso di carta CityPass in corso di validità.



App - Per rinnovare l’abbonamento è sufficiente portare con sé la propria card CityPass, oppure presentare all’operatore l’abbonamento scaricato sullo smartphone tramite l’APP AMT. I clienti potranno rinnovare l’ultima tipologia di abbonamento caricato su CityPass. La data di decorrenza sarà il giorno successivo alla data del rinnovo oppure il giorno successivo alla scadenza dell’abbonamento in corso di validità.



Iniziative - «È una partnership innovativa quella che è stata avviata oggi tra AMT e Poste Italiane - sottolinea Stefano Balleari, vicesindaco e assessore alla Mobilità - L’accordo tra le due società s’inserisce nell’ottica, condivisa anche dall’Amministrazione comunale, di attivare iniziative volte a facilitare la quotidianità dei cittadini attraverso soluzioni comode e pratiche». «Questo accordo è un passaggio fondamentale nel percorso di AMT di miglioramento del servizio ai clienti - dichiara Marco Beltrami, amministratore unico AMT - vogliamo offrire sempre più canali e modalità di interazione; la partnership con Poste Italiane ci consente di portare sul territorio la possibilità di rinnovare gli abbonamenti con facilità praticamente in ogni parte della città. Questo accordo è anche la dimostrazione che mettendo a sistema gli attori economici e istituzionali presenti sul territorio si possono ottenere importanti benefici per i cittadini».



Crescita - Poste Italiane ribadisce l’importanza di questa nuova partnership con AMT Genova per valorizzare la capillarità della propria rete, formata da oltre 12.800 Uffici Postali e circa 35 milioni di clienti, e dimostrare concretamente la vicinanza alle esigenze dei cittadini e la volontà di collaborare con le realtà territoriali - dichiara Claudio Cella, responsabile Mercato Business e PA Poste Italiane area Nord Ovest - Questi elementi costituiscono il tratto fondante della strategia di crescita dell’Azienda in linea con il percorso di sviluppo e innovazione delineato dal piano industriale Deliver 2022, che conferma il ruolo di Poste Italiane come parte integrante del tessuto sociale e produttivo del Paese”.