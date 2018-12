Acquisti online per Natale, un vademecum per stare tranquilli

E' cominciata la corsa al regalo. L'unione consumatori offre consigli per non incappare in spiacevoli soprese.

Genova - Con l'8 dicembre, data canonica per fare albero e presepe anche se ormai si anticipa sempre di più, si può dire che è cominciata ufficialmente la corsa ai regali. Si può acquistare ovunque e a qualunque ora, complici anche i negozi che fanno orario continuato dal mattino alla sera anche nei festivi.



Acquisti - «Con i tempi che cambiano però cambia anche il modo di fare i regali. E ci si divide: c'è chi compra solo nei negozi oppure online. C'è anche chi sceglie la terza via: mezzo e mezzo, insomma. Se siete dei cacciatori di doni introvabili internet da una grossa mano ma non è tutto oro quello che luccica e talvolta si può incappare in spiacevoli evenienze che fanno saltare tutti i piani».



on line - «Internet è pieno di insidie e non mancano i consigli per i consumatori che scelgono il web per i propri acquisti. In proposito l'unione consumatori ha stilato un vademecum di dieci semplici regole. Acquistate solo su siti protetti da sistemi di sicurezza internazionali come SSL e SET: sono riconoscibili dal simbolo di un lucchetto chiuso nella barra di indirizzo. Confrontate le varie offerte prima di procedere all’acquisto, cercando anche online maggiori dettagli sulla reputazione del venditore. Non fatevi prendere dalla fretta o dall’ansia; molti siti giocano su una comunicazione emotiva (timer che scadono, avvisi che indicano che l’articolo è in esaurimento, etc.) ma è il caso di ignorarla e diffidate dalle offerte estremamente vantaggiose (potrebbero essere siti che “giocano” con l’iva o che mettono in vendita merce di incerta provenienza). Non fatevi attrarre dallo sconto, ma chiedetevi sempre se state acquistando quello di cui realmente avete bisogno e controllate il prezzo finale comprensivo di spese di spedizione e altri costi aggiuntivi. Controllate la data di consegna per scongiurare il rischio che il vostro acquisto non arrivi per tempo, se si tratta di un regalo o venga consegnato in un periodo in cui siete fuori casa e stampate sempre una copia dell’ordine e della pagina contenente l’offerta per conservarla in vista di future contestazioni. Scegliete pagamenti con carta di credito prepagate o paypal (meglio evitare il bonifico) e non comunicate mai i riferimenti o altri dati personali via email (a riguardo leggi anche “Pagamenti on-line, quale scegliere?“). Ricordate che comprando on-line vale il diritto di recesso ma anche il regime delle garanzie post-vendita qualora il prodotto si riveli difettoso nel termine di due anni dalla consegna».