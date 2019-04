Aeroporto di Genova, l´area arrivi si tinge di colori e sapori

Da oggi ad accogliere i viaggiatori ci saranno i panorami più suggestivi della Liguria insieme ai colori di basilico, focaccia, olio e acciughe

Genova - Basilico, focaccia, olio e acciughe: l’area arrivi dell’Aeroporto di Genova si tinge dei colori e dei sapori della Liguria per accogliere i passeggeri. Un’iniziativa nata grazie al supporto di Regione Liguria, con un investimento di circa 80.000 euro, e realizzata su un progetto di Liguria Digitale.



Simboli - La nuova veste grafica dell’area, che si estende su circa 2.500 metri quadrati, ha visto la copertura delle superfici verticali del terminal con immagini dei prodotti tipici della regione. Non solo, ad accogliere i passeggeri anche quattro portali trasformati in altrettante viste panoramiche dei luoghi simbolo della Liguria, mentre i passeggeri dei voli extra europei potranno vivere un’esperienza immersiva, tra mare e monti, nel rinnovato corridoio di accesso al controllo passaporti, dove li attenderà una gigantografia di Levanto. A inaugurare il nuovo allestimento dell’area arrivi del Cristoforo Colombo, questa mattina, il Presidente della Regione, Giovanni Toti, insieme ai vertici dello scalo e ai rappresentati di istituzioni, enti locali, forze dell’ordine e aziende.



Accoglienza - «Siamo grati alla Regione per il suo contributo, che ha reso possibile la completa trasformazione dell’area arrivi del terminal, ora davvero bella e accogliente – commenta Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova – Vorrei anche fare i complimenti a Liguria Digitale, che è riuscita a trasformare questa zona del terminal in un bellissimo biglietto da visita della nostra regione. Ora i passeggeri potranno scoprire le bellezze della Liguria ancora prima di essere usciti dall’aeroporto».



Turismo - «Con questa rinnovata veste dell'area arrivi dell'Aeroporto vogliamo dare un "benvenuto ligure a tutti i passeggeri che sbarcano a Genova" - dichiara il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Il turismo è uno degli asset vincenti su cui questa Giunta ha puntato da subito, un volano fondamentale per l'economia del territorio. I numeri ci stanno dando ragione: l'aeroporto di Genova è lo scalo italiano che è cresciuto di più nel traffico passeggeri. Ora ad accogliere turisti e imprenditori abbiamo gli ambasciatori del gusto e del buon vivere ligure: focaccia, basilico, acciughe... un assaggio di ciò che appena usciti da qui i passeggeri potranno trovarsi nel piatto e portarsi via nel cuore».



Voli 2019 - L’inaugurazione della nuova veste grafica dell’area arrivi dell’Aeroporto di Genova coincide con il momento di massimo sviluppo dello scalo. Nel 2019 saranno infatti disponibili 44 rotte, contro le 33 del 2018 (che pure era stato l’anno dei record per il Cristoforo colombo, con oltre 1.450.000 passeggeri e il maggior tasso di crescita di traffico a livello nazionale). «La realizzazione della nuova veste grafica dell’area arrivi arriva proprio nel momento in cui apprestiamo ad accogliere sempre più turisti stranieri grazie ai nuovi collegamenti – commenta il Presidente dell’Aeroporto di Genova – Lo scorso anno i passeggeri dei voli internazionali sono aumentati del 32%, mentre i passeggeri stranieri sono stati 460.000 contro i 300.000 del 2017. I nuovi collegamenti del Cristoforo Colombo contribuiranno in maniera sostanziale allo sviluppo del turismo nella nostra regione nel 2019, anche grazie all’apertura di nuove mercati come l’Austria e l’Ucraina, i nuovi voli da Düsseldorf e Madrid e l’estensione della stagionalità dei voli da Germania e Regno Unito».