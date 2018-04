Aeroporto di Genova: ottimi dati nei primi tre mesi del 2018

Nello scalo genovese traffici in crescita rispetto alla media nazionale

Genova - «Traffico in crescita all'Aeroporto di Genova, in alcuni casi con dati che superano la media nazionale»: è emerso dal report trimestrale pubblicato da Assaeroporti, l’associazione dei gestori aeroportuali italiani.



Passeggeri - Secondo il documento, infatti, nei primi tre mesi del 2018 il Cristoforo Colombo ha visto un aumento di movimenti commerciali del +7,5% rispetto allo stesso periodo del 2017 (contro una media nazionale del +3,4%) e un aumento di passeggeri del +5,4% (contro una media nazionale del +6,6%). Un risultato merito dei nuovi voli introdotti già nella stagione invernale, come quelli per Francoforte (novità assoluta) e Cagliari (solo estivo fino allo scorso anno).



Voli internazionali - «Nel solo mese di marzo la crescita dei movimenti commerciali da e per l’Aeroporto di Genova si è attestata al +9,9% (contro una media italiana del +3,6%). A crescere sono stati soprattutto i voli internazionali, che hanno visto un incremento del +14,8%. Cifre molto positive anche per il numero di passeggeri: nel mese di marzo il Cristoforo Colombo ha registrato un +10,2% (contro il +7,3% nazionale). Anche in questo caso a crescere è stato soprattutto il traffico internazionale (+16,8%)».



Dati positivi - «La crescita si rafforza anche ad aprile: nei primi 25 giorni del mese i movimenti da e per il Cristoforo Colombo crescono del +15,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con il numero di sedili in vendita in aumento del +20,9% e passeggeri in aumento del 17%. Anche in questo caso cresce soprattutto il traffico internazionale, con un +32,9% di movimenti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, +39,1% di sedili in vendita e +28% di passeggeri. Merito soprattutto dei nuovi voli già avviati nelle scorse settimane, come quelli per Copenaghen, Madrid, Londra Luton, Manchester e Francoforte».



Nuove rotte - «I prossimi nuovi voli che prenderanno il via sono: Lampedusa (dal 26/5 con Volotea), Lamezia Terme (dal 27/5 con Volotea), Mykonos (dal 29/5 con Volotea), Bristol (dal 2/6 con easyJet), Atene (dal 13/6 con Aegean Airlines, in aggiunta al collegamento di Volotea), Bucarest (dal 22/6 con Ernest Airlines) e Berlino (dal 2/8 con easyJet). Da segnalare anche i nuovi voli charter incoming da Glasgow e Tel Aviv».