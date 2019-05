Aeroporto di Genova: traffico record e utile in aumento

Genova - L’incremento di traffico, quasi triplo rispetto alla media nazionale,

spinge il valore della produzione e consente di raggiungere un utile netto di oltre un milione di

euro, il miglior risultato nella storia dell’Aeroporto di Genova. È quanto evidenzia il Bilancio

2018 della Società di gestione dello scalo, approvato questa mattina dall’Assemblea dei Soci.

Il risultato è stato merito soprattutto dell’aumento dei proventi, passati dai 27.226.017 del

2017 ai 30.807.628 euro del 2018 (+13,1%): un trend che ha seguito il forte aumento di

passeggeri (+16,5% rispetto all’anno precedente) e movimenti (+15,3%).



Utile - «Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato, testimonianza di una società solida e capace di affrontare nel migliore dei modi le fasi di crescita - commenta Paolo Odone, Presidente di Aeroporto di Genova S.p.A. - L’utile record registrato in questo bilancio è

innanzitutto il risultato dell’aumento di voli e passeggeri. Ricordiamo che nel 2018 il

Cristoforo Colombo è stato lo scalo cresciuto maggiormente a livello nazionale. L’utile

registrato in questo esercizio è però anche la prova di una gestione attenta a uno sviluppo

sostenibile della nostra attività, capace di traguardare le sfide di crescita che ci siamo posti e

di proseguire negli investimenti per migliorare infrastrutture e servizi. Guardiamo al futuro con

ottimismo, pur consapevoli dell’accesa e costante competizione con gli altri aeroporti e delle

variabili globali che condizionano un mercato complesso come quel del trasporto aereo».



Interventi - «Il risultato conseguito conferma le grandi potenzialità del nostro scalo aeroportuale, che consente al nodo di Genova di offrire una gamma di servizi di trasporto multimodali con pochi uguali a livello nazionale. – afferma Paolo Emilio Signorini, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Nuovi margini di crescita potranno derivare dal miglioramento dell’integrazione fra l’aeroporto, la città, il porto e la rete di trasporto: su questo tema stiamo lavorando in stretta collaborazione con le istituzioni locali, anche in attuazione del piano governativo di interventi per Genova».