Genova - Lunedì 11 novembre a Genova, presso la Camera di Commercio di Genova, in Via Garibaldi 4, alle 14,30, si svolgerà il convegno “Agenti e Rappresentanti: il nuovo progetto UILTUCS Liguria”, organizzato dal sindacato di Agenti e Rappresentanti di Commercio UILTUCS Agenti insieme alla Uiltucs Liguria.



Ci sono alcune novità nel mondo complesso degli Agenti e Rappresentanti di Commercio che, per il coordinatore regionale Roberto Fallara, sono “quasi lavoratori dipendenti” che lavorano spesso in esclusiva per molte aziende, senza però godere dei diritti e delle garanzie offerte dal rapporto subordinato. Tematiche che si riferiscono alla contrattazione degli accordi economici collettivi, assistenza nei rapporti con le case mandanti, consulenza “preventiva” nella contrattualistica privata. Il sindacato di Agenti e Rappresentanti intende rivolgersi ai 10 mila agenti operanti in Liguria per offrire servizi, assistenza e attività di rappresentanza della categoria.



Chi ci sarà: Riccardo Serri, segretario generale UILTUCS Liguria, il coordinatore regionale Roberto Fallara, Maria Angela Grilli, avvocato, Giampiero Diano, commercialista, Giuseppe Zimmari, responsabile nazionale UILTUCS Agenti di Commercio, Silvia Rigoli di Enasarco.