Agroalimentare, a Londra per due giorni il `made in Liguria`

Genova - Da domani, 5 ottobre a domenica 7, Liguria International sarà presente a Londra per la “Welcome Italia”, la manifestazione dedicata alla promozione delle aziende italiane del settore agroalimentare, organizzata dalla Camera di Commercio italiana insieme a Enit (Ente nazionale del turismo) al Royal Horticultural Halls.



«Sarà l'occasione – spiega il presidente di Liguria International Ivan Pitto – per promuovere il nostro territorio e le sue eccellenze turistiche, enogastronomiche e artigiane sul mercato britannico, strategico per la nostra regione».



Pesto, olio extravergine di oliva, olive taggiasche, pasta e piante aromatiche sono solo alcuni dei prodotti che si potranno degustare allo stand e che saranno utilizzati per lo show cooking dello chef stellato genovese Luca Collami, in programma nel pomeriggio di sabato 6 ottobre. «Accompagnare le piccole e medie imprese del nostro territorio – spiega l'assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti - alla conquista dei mercati internazionali è una sfida che come Regione sosteniamo e che vogliamo vincere anche attraverso l'utilizzo dell'innovazione e dei nuovi strumenti tecnologici. Il nostro artigianato e il nostro agroalimentare siamo convinti che possano trovare interessanti segmenti di mercato con appassionati e intenditori che apprezzano la qualità dei nostri prodotti locali».